واترپلو همدان بر سکوی سوم لیگ دسته یک زیر ۱۴ سال کشور ایستاد

حامد جلیلوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد موفق تیم واترپلو همدان در رقابت‌های لیگ دسته یک زیر ۱۴ سال کشور اظهار کرد: تیم استان همدان با نمایندگی مرکز تخصصی واترپلو شایان در لیگ دسته یک زیر ۱۴ سال کشور حضور یافت و با کسب چهار پیروزی از مجموع ۶ دیدار عنوان سومی این رقابت‌ها را به دست آورد.

وی افزود: تیم‌های فولاد اصفهان و راشا اراک به ترتیب مقام‌های اول و دوم این مسابقات را کسب کردند و تیم واترپلو شایان همدان نیز با ارائه عملکردی قابل قبول جام سومی این رقابت‌ها را به استان هدیه کرد.

رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان همدان با تبریک این موفقیت به جامعه ورزش استان و خانواده بزرگ واترپلو گفت: کسب این عنوان نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد بالای ورزشکاران همدانی است و امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و برنامه‌ریزی اصولی شاهد حضور قدرتمندتر تیم‌های استان در رقابت‌های کشوری باشیم.

جلیلوند همچنین با اشاره به حضور شناگران همدانی در مسابقات شنای رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال کشور در اصفهان عنوان کرد: تیم مرکز تخصصی بوعلی‌سینا همدان با حضور سپهراد رفائی، محمد غلامی، آراد حمزه‌ای، باربد شرفخانی، مانی طهور، مبین مهرابی، ماهان منوچهریان و پویان متقیان در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

وی ادامه داد: این تیم با مربیگری رامین سوری و سرپرستی هادی طهور در مسابقات حضور دارد و شناگران استان با انگیزه بالا در حال رقابت با حریفان خود هستند.

رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان همدان با اشاره به درخشش سپهراد رفائی در روزهای برگزاری مسابقات گفت: این شناگر ارزنده استان در رقابت‌های اصفهان عملکرد قابل توجهی داشته و روند موفقیت‌های او در این مسابقات ادامه یافته است.

جلیلوند خاطرنشان کرد: توسعه رشته‌های شنا و واترپلو، شناسایی استعدادهای جدید و فراهم کردن زمینه حضور ورزشکاران همدانی در رقابت‌های ملی از اولویت‌های هیئت ورزش‌های آبی استان خواهد بود و برای دستیابی به این هدف از ظرفیت مراکز تخصصی و مربیان توانمند استان استفاده خواهیم کرد.