مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ویژه برنامه های تابستانی این سازمان گفت: فصل تابستان یکی از زمانهای اوج کاری ما محسوب می شود و تلاقی آن با ماه مبارک رمضان موجب افزایش برنامه ها شده است. تمام برنامه ها اعم از آموزشی، تبلیغی- ترویجی مثل آموزشهای روخوانی، روان خوانی، تخصصی و تربیت مدرس مثل سالهای گذشته در کل کشور در حال اجرا است.

برپایی 114 کرسی تلاوت قرآن ثابت و هفتگی در سراسر کشور

وی افزود: امسال با توجه به تلاقی ماه مبارک رمضان با تابستان چند برنامه جدید اضافه شده است؛ یکی از برنامه ها ختم قرآن در ماه مبارک رمضان با نام " با قرآن در رمضان" است که بر اساس این طرح در تمام استانها یک پایگاه ختم قرآن با حضور قاریان برجسته استان برگزار می شود که در کنار آن برنامه های فرهنگی مثل مسابقات قرآنی یا فرهنگی- قرآنی برپا و جوایزی اهدا می شود و سعی می کنیم در شبهای ماه رمضان فضایی ایجاد کنیم که مردم به صورت عمومی از این برنامه ها استفاده کنند.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم همچنین یادآور شد: برنامه دیگری که پیش بینی کرده ایم و مقدمات آن در ماه مبارک رمضان انجام خواهد شد این است که از اولین پنجشنبه بعد از عید فطر 114 کرسی تلاوت قرآن ثابت و هفتگی در 114 مسجد سراسر کشور برگزار می شود.

اجرای طرح" نغمه های قرآنی" ویژه نوجوانان



قره شیخلو از اجرای طرح "نغمه های قرآنی" برای کودکان و نوجوانان تا 16 سال خبر داد و گفت: در ماه مبارک رمضان کار اطلاع رسانی و ثبت نام شرکت کنندگان طرح " نغمه های قرآنی" انجام خواهد شد. در این طرح که با هدف شناسایی نوجوانان مستعد قرائت قرآن برگزار می شود، شرکت کنندگان آثار قرآنی خود را در قالب تلاوت تقلیدی از یکی از قاریان مصری ارائه می کنند که پس از شناسایی نوجوانان مستعد، دوره های آموزشی ویژه برای آنها برگزار خواهد شد، البته اطلاع رسانی و تبلیغات این طرح در رمضان انجام می شود اما اجرا و آموزش این عزیزان برای 6 ماه دوم سال خواهد بود.

برگزاری "جشنواره محصولات قرآنی"

وی با اشاره به برگزاری "جشنواره محصولات قرآنی" در 6 ماه دوم سال تأکید کرد: علاوه بر 1300 مؤسسه قرآنی فعال وابسته به سازمان تبلیغات، بیش از 4 هزار تشکل مردمی قرآنی در کشور داریم که محصولات قرآنی خوبی در فعالیتهای خود تولید کرده اند که با اجرای" جشنواره محصولات قرآنی" علاوه بر شناسایی و حمایت از این محصولات، اگر محصولاتی ظرفیت کار ملی را داشته باشند را معرفی کرده تا همه مردم از آن استفاده کنند.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در پایان با بیان اینکه عمده این برنامه ها توسط مؤسسات قرآنی مردمی کشور اجرا می شود، افزود: با ابلاغ این برنامه ها به دارالقرآنهای سراسر کشور، در استانها دارالقرآن تبلیغات اسلامی حجم این برنامه ها را طی تفاهم نامه به مؤسسات قرآنی واگذار می کنند. در واقع این مؤسسات مجری این برنامه ها هستند و دارالقرآنها بیشتر نظارت دارند تا این برنامه ها طبق ضوابط و استانداردهای تعریف شده انجام شود.