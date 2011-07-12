احداث 11 تقاطع غیر همسطح در بندرعباس تا سال 1410

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: بر پایه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر بندرعباس در افق 20 ساله، برای بازگشایی گره های ترافیکی به ساخت 11 تقاطع غیرهمسطح تا سال 1410 نیاز است.

وی افزود: این مطالعات در سه مقطع زمانی کوتاه مدت تا سال 95، میان مدت تا سال 1400 و بلندمدت تا سال 1410 به تصویب رسید.

اکرمی عنوان کرد: کاهش 15 درصد کاربری بافت مرکزی و کاهش تقاضای سفر در این بافت با عدم صدور مجوز ساخت مجتمع های تجاری، گسترش شبکه معابر شهری به بیش از 80 کیلومتر تا افق سال 95، افزایش ناوگان حمل و نقل درون شهری، اجرای محدوده طرح ترافیک، ساخت توقف گاه های طبقاتی تا سال 95 با مشارکت بخش خصوصی، راه اندازی بالابر پل عابر پیاده میدان برق تا پایان امسال، راه اندازی مسیر دوچرخه سواری، ایمن سازی عبور و مرور عابرین پیاده، تبدیل میدان قدس به چهار راه یا اصلاح هندسی، ساماندهی چهارراه تامین اجتماعی و بررسی و امکان سنجی راه اندازی قطار شهری از جمله پیشنهادهای مطرح شده در مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر بندرعباس است.

معاون امور حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس با بیان اینکه هر پیشنهاد و انتقاد باید در شورای ترافیک مطرح شود و تنها درصورت تصویب، قابل اجراست، بیان داشت: ترافیک، دست اندرکاران گوناگونی دارد که باید در راستای هدر نرفتن وقت و سرمایه شهروندان و ایمنی در آمد و شد، با یکدیگر تعامل و همکاری کنند.

وی عنوان کرد: به لحاظ قانونی، شهرداری موظف به اجرای مصوبات شورای ترافیک و پایبندی حرفه ای و قانونی به مصوبات این شورا است.

به گفته معاون امور حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس، اعتبار طرحهای ترافیکی امسال به غیر از روکش آسفالت، افزون بر 2.5 میلیارد ریال از محل درآمدهای شهرداری است وخط کشی خیابانها و معابر نیز با اعتبار چهار میلیارد ریال تا پایان امسال انجام می شود.

اکرمی گفت: برای کاهش بار ترافیک، از این پس هیچگونه مجوزی برای ساخت مجتمع های تجاری در بافت مرکزی شهر بندرعباس، صادر نخواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح یک طرفه کردن خیابانهای بافت مرکزی شهر، تصریح کرد:- بیش از 80 درصد این طرح، اجرا شده است و طرح یادشده با اصلاح هندسی میادین تا پایان تابستان امسال، پایان می یابد.

وی در ادامه با اعلام اینکه نرخ تقاضای سفر در شهر بندرعباس 1.7 است، گفت: روزانه 700 هزار سفر درون شهری انجام می شود و شتاب وسایط نقلیه پس از اجرای طرح یک طرفه کردن خیابانهای بافت مرکزی از 18 کیلومتر به 33 کیلومتر در ساعت افزایش یافت و درصورت اجرای راهکارهای پیشنهادی در طرح جامع حمل و نقل، این شتاب، ثابت خواهد ماند.