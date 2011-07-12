مطالبات چایکاران پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان سه شنبه در بازدید از کارخانجات چای در شهرستان رودسر اظهارداشت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی حمایت از چایکاران داخلی است و آنان باید برای تولید چای کیفی بیشتر تلاش کنند تا از بسته های حمایتی این وزارتخانه بهره مند شوند.

وی همچنین با اشاره به اینکه سیاست جهاد کشاورزی برای حمایت از شالیکاران جلوگیری از واردات برنج در زمان تولید است، خاطرنشان کرد: با مدیریت واردات، تعیین قیمت و هماهنگی با وزارت بازرگانی اجازه نخواهیم داد زحمات برنجکاران هدر برود.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از اختصاص دو هزار میلیارد تومان وام یارانه ‌ای و بلاعوض برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سال جاری خبرداد و افزود: پرداخت وام به کشاورزان برای توسعه مکانیزاسیون، اصلاح ساختار مصرف انرژی و اصلاح روشهای آبیاری است.

خلیلیان با اشاره به تولید محصول برنج لاین امید بخش در گیلان یادآورشد: طی دو سال آینده با تغییر نوع بذر و واریته کشت برنج کیفیت و کمیت این محصول افزایش و به خودکفایی خواهد رسید.

استان گیلان 28 هزار هکتار باغ چای و 238 هزار هکتار شالیزار دارد.