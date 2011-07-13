ارتباط منطقی با نسل جوان جامعه امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی شب گذشته در جمع اعضای جشنواره سراسری شکوه با اعلام اینکه جوانان در معرض بمباران های شدید تهاجم فرهنگی دشمن هستند، افزود: روحانیت در عین حال اینکه باید وقار خود را حفظ کند، فاصله اتو کشیده نباید بین روحانیت و جوان باشد.

وی همچنین خطاب به علما و روحانیت تاکید کرد: از هرطریق می توانید با نسل سرگردان جامعه ارتباط برقرار کنید تا بتوان آنان را به راه راست هدایت کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه با اشاره به وجود جنگ نرم و آسیب‌ های که جوانان در معرض خطر قرار می ‌دهد، گفت: جوانان را باید به سمت اهل بیت (ع) و معنویت کشاند و ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است.

وی همچنین تقویت معنویت در جوانان را از نیازهای اصلی جامعه دانست و اظهارداشت: جامعه بشری امروز به عبودیت، اخلاق و مهدویت بیش از هر چیز دیگری نیازمند است.

آیت الله قربانی با بیان اینکه جوانان بیش از هر قشر دیگری در معرض تهدیدها و آسیب های تهاجم فرهنگی هستند، یادآورشد: با راهکارهای نوین و خلاقانه دینی می توان نسل جوان را بسوی سعادت هدایت کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه شیوه تدریس معارف اسلامی عملی، تبلیغی و علمی است، افزود: تاثیر شیوه تدریس عملی معارف دین کند است ولی اثرش جاودانه و در عمق جان انسان اثر می گذارد.