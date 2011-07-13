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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۹:۲۸

نزاع 7 ساله در اندیمشک به صلح و سازش ختم شد

نزاع 7 ساله در اندیمشک به صلح و سازش ختم شد

اهواز – خبرگزاری مهر: با تلاش اعضای شورای حل اختلاف اندیمشک، منازعه و درگیری محلی در روستای "چم‌گلک" از توابع این شهرستان پس از هفت سال به صلح و سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر جودکی رئیس شعبه 18 شورای حل اختلاف شهرستان اندیمشک گفت: متاسفانه در سالهای 83 و 84 منازعه و درگیری محلی در روستای چم‌گلک ایجاد شد که بر اثر این درگیری دو نفر کشته و 90 نفر زخمی شدند. همچنین به دلیل به آتش کشیدن 80 درصد مزارع کشاورزی، اماکن مسکونی و احشام، بیش از 400 میلیون تومان خسارت به طرفین تحمیل شد.

وی افزود: با تلاش اعضای شعبه 18 شورای حل اختلاف شهرستان اندیمشک، این نزاع پس از هفت سال به سازش منتهی شد.

جودکی تصریح کرد: در جریان این منازعه عده‌ای از طوایف دیگر به دلیل ارتباط فامیلی قصد دخالت و حمایت از منازعین را داشتند که با پادرمیانی افراد بانفوذ، بزرگان و ریش سفیدان و تلاش اعضای شورای حل اختلاف این نزاع به مصالحه ختم شد.

رئیس شعبه 18 شورای حل اختلاف شهرستان اندیمشک عنوان  کرد: در مراسمی محلی به نام "خون‌بس" که با حضور رئیس اداره دادگستری اندیمشک و بزرگان و ریش سفیدان طوایف برگزار شد، این منازعه هفت ساله به سازش ختم شد و خانواده مقتولان نیز از اجرای حکم قصاص گذشت کردند.

 
کد مطلب 1358287

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