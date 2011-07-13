به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی که روز چهارشنبه در محل دایمی نمایشگاه‌ها برگزار شد اظهار داشت: رشد 8 برابری سرمایه گذاری در تصفیه خانه‌ها در شرایطی محقق شده که تعداد تصفیه‌خانه‌ها در این مدت رشد 2/1 درصدی داشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط وزارت صنایع افزود: شهرک‌های صنعتی محیط‌هایی هستند که واحدهای صنعتی در آنها متمرکز شده و تصفیه خانه‌های صنعتی در آنها ایجاد می‌شوند.

غضنفری با اشاره به سهم بخش صنعت و معدن در انتشار گازهای گلخانه‌ای گفت: در سال 1994 بخش صنعت و معدن در انتشار 19 درصد از گازهای گلخانه‌ای مشارکت داشته که این سهم در سال 2000 به 14 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میزان انتشار گازهای آلاینده توسط بخش صنعت و معدن به 11 درصد برسد.

غضنفری کاهش سهم آلایندگی بخش صنعت را مشروط به استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های نو برای ایجاد محیط پاکتر برای زندگی بشر دانست.

وی سرمایه گذاری در تولید کاتالیست را فرصت جدیدی برای فعالان بخش صنعت دانست و افزود: در 5 سال آینده به دلیل رشد تولید خودروهای فرسوده به 6 میلیون و 600 هزار کاتالیست در کشور و همین تعداد کاتالیست برای خودروهای نو نیاز داریم.

سرپرست وزارت صنایع گفت: این فرصت مغتنمی است تا سرمایه گذاران وارد عرصه تولید کاتالیست شوند و نیاز کشور را برآورده کنند.

وی با اشاره به اختصاص یک درصد جریمه برای واحدهای آلاینده اذعان داشت: بخشی از جرایم آلایندگی به حساب خزانه واریز می‌شود که 50 درصد آن به شهرداری‌ها واگذار می‌شود.

وی پرداخت مبالغی از جرایم به شهرداری‌ها را باعث ایجاد این نگرانی دانست که نوعی سخت گیری در معرفی واحدهای آلاینده ایجاد شود.

به گفته وی، برخی صنایع معتقدند به دلیل آنکه درآمدهای حاصل از جرایم صرف آبادانی بوستان‌ها می‌شود ممکن است واحدهای پاک یا نسبتاً پاک در چنین روندی به عنوان واحدهای آلاینده معرفی شوند تا با افزایش جرایم از آنها آبادانی استان‌ها محقق شود.

وی تاکید کرد: اشتغال و تولید پاک از اولویت‌های دولت است و از مسئولان محیط زیست خواهش می کنم به دلیل منفعت برای اخذ جرایم از واحدهای آلاینده به نحوی عمل کنند که فقط خاطیان در لیست قرمز قرار گیرند.

غضنفری با اشاره به اینکه وزارت صنایع به حفظ محیط زیست متعهد است، افزود: در گذشته 30 شهرک تصفیه وجود داشت که در حال حاضر با یک رشد 300 درصدی این تعداد به 122 شهرک رسیده است.

به گفته وی، در سال 84 وزارت صنایع 98 پروژه برای ارزیابی زیست محیطی تعریف کرده بود که در سال 89 این تعداد به 510 طرح رسیده است.

وی با اشاره نقش صنعت و معدن در بخش فرآیندهای صنعتی برای انتشار گازهای گلخانه‌ای گفت:‌ در سال 1994 سهم بخش صنعت و معدن در انتشار گازهای گلخانه‌ای 7 درصد بوده که در سال 2000 این مقدار به 6 درصد می رسد که پیش بینی می‌کنیم هم اکنون این مقدار به 7/4 درصد کاهش یابد.

غضنفری خاطرنشان کرد: در دهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست 140 شرکت و غرفه از واحدهای صنعتی حضور داشتند که در نمایشگاه یازدهم به 240 شرکت رسیده است.