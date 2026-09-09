برگزاری بیش از ۱۵۰ جشن و موکب «امت احمد» در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد رضوانی اظهار کرد: همزمان با اجرای برنامههای «امت احمد» در استان قزوین، بیش از ۱۵۰ جشن و موکب مردمی در نقاط مختلف استان برپا شد و اقشار مختلف مردم در برگزاری این برنامهها مشارکت داشتند.
وی افزود: در اجرای این جشنها و موکبها از ظرفیت ۲۲۰ مبلغ استفاده شد و مبلغان در کنار فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی، در ارتباط مستقیم با مردم و مخاطبان برنامهها نقشآفرینی کردند.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم برنامههای امسال، حضور و کنشگری نوجوانان بود و بیش از هزار نوجوان در برگزاری و اجرای برنامههای «امت احمد» مشارکت داشتند.
وی با اشاره به رویکرد مردمی این برنامهها بیان کرد: تلاش شد جشنها و موکبها با محوریت ظرفیتهای محلی، هیئات مذهبی، گروههای مردمی و فعالان فرهنگی برگزار شود و مردم صرفاً مخاطب برنامهها نباشند، بلکه در طراحی، اجرا و پیشبرد آن نقش داشته باشند.
رضوانی هدف از اجرای این برنامهها را تقویت روحیه وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی عنوان کرد و گفت: برگزاری جشنهای «امت احمد» فرصتی برای گردهمایی مردم با سلایق و گروههای مختلف و تقویت پیوندهای اجتماعی بر محور محبت به پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) بود.
وی افزود: حضور مبلغان در کنار مردم و استفاده از ظرفیت نوجوانان، زمینهای برای پیوند فعالیتهای تبلیغی با برنامههای اجتماعی و فرهنگی فراهم کرد و تلاش شد از ظرفیت این مناسبت برای ارتباط مؤثرتر با نسل نوجوان استفاده شود.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با تأکید بر اهمیت استمرار برنامههای مردمی اظهار کرد: تجربه برگزاری بیش از ۱۵۰ جشن و موکب نشان داد که ظرفیت قابل توجهی از فعالیتهای فرهنگی و دینی در استان میتواند با تکیه بر گروههای مردمی و شبکههای محلی شکل بگیرد.
رضوانی خاطرنشان کرد: حضور و استقبال گسترده نوجوانان در این برنامهها نیز نشاندهنده ظرفیت نسل جدید برای مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است و باید زمینه حضور و مسئولیتپذیری بیشتر نوجوانان در چنین برنامههایی فراهم شود.
وی در پایان گفت: ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تلاش میکند با حمایت و تسهیلگری، زمینه تقویت برنامههای مردمی و شبکهسازی میان هیئات، مبلغان، گروههای فرهنگی و نوجوانان را فراهم کند تا مناسبتهای دینی به بستری برای تقویت همدلی و انسجام اجتماعی تبدیل شوند.
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