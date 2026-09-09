به گزارش خبرنگار مهر محمد ایزدی صبح چهارشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان جاجرم که در سالن جلسات فرمانداری جاجرم برگزار شد، با اشاره به نقش شرکتهای تعاونی در بخش قابل توجهی از ساختوسازهای نهضت ملی مسکن در شهرستان گفت: بخشی از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در جاجرم وابسته به فعالیت شرکتهای تعاونی است که گاهی با اختلافاتی مواجه هستند؛ با این حال، این اختلافات باید با همکاری و تعامل برطرف شود تا روند خانهدار شدن متقاضیان با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با تأکید بر اهمیت رونق ساختوساز در شهرستان افزود: رونق ساختوساز و پرداخت تسهیلات بانکی علاوه بر کمک به تأمین مسکن مردم، میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان باشد.
فرماندار جاجرم از بانکها خواست همکاری و همراهی لازم را در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشند و در چارچوب ضوابط، روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را تسریع کنند.
ایزدی همچنین درباره وضعیت ثبتنام متقاضیان جدید مسکن در شهر سنخواست گفت: بهزودی سامانه ثبتنام برای متقاضیان جدید مسکن در این شهر باز خواهد شد و پس از فراهم شدن شرایط، متقاضیان میتوانند فرآیند ثبتنام خود را انجام دهند.
در ادامه این نشست، دستگاههای اجرایی و مسئولان مرتبط به ارائه گزارش از آخرین وضعیت طرحهای مسکن شهرستان پرداختند و راهکارهای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
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