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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۷

وزیر علوم وارد استان هرمزگان شد

وزیر علوم وارد استان هرمزگان شد

بندرعباس - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با استقبال مسئولان استان هرمزگان وارد بندرعباس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با استقبال جمعی از مسئولان و اساتید دانشگاه وارد بندرعباس شد.

سیمایی در این سفر چند ساعته، بازدید از دانشگاه هرمزگان، گفت‌وگو با دانشگاهیان و بررسی آخرین وضعیت آموزش عالی استان در دوران جنگ و آستانه آغاز سال تحصیلی جدید را در دستور کار دارد و قرار است در نشست با روسای دانشگاه‌های استان هرمزگان حضور پیدا کند.

وزیر علوم در بدو ورود به شهر بندرعباس با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهدای استان هرمزگان ادای احترام کرد و برنامه‌های سفر خود را آغاز کرد.

کد مطلب 6942004

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