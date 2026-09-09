«باقی مانده» ام. نایت شیامالان، یک عاشقانه هیچکاکی با بازی جیک جیلنهال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، ۲ سال پیش، ام. نایت شیامالان فیلم «تله» را منتشر کرد که با نقدهای متفاوتی روبهرو شد. شیامالان حداقل از زمان «حس ششم» و «نشکن» نقدهای خیلی مثبتی دریافت نکرده است. «شکاف» در سال ۲۰۱۶ یک استثنا بود. با این حال، او همچنان یکی از جالبترین و متمایزترین فیلمسازان استودیوهای بزرگ است و حتی نویسندگان سختگیر «کایه دو سینما» هم او را دوست دارند و چند فیلم آخر او، به ویژه «شکاف»، «قدیمی»، «شیشه»، «ملاقات» و «تله» را بسیار تحسین کردند.
حالا شیامالان فیلم جدیدی در راه دارد: «باقی مانده» که ابتدا قرار بود اکتبر ۲۰۲۶ اکران شود (ماه آینده)، اما برادران وارنر تصمیم گرفت فیلم را به تعویق بیندازد و اکنون ولنتاین ۲۰۲۷ در انتظار این فیلم است.
با انتشار تیزر «باقی مانده» که بر اساس داستانی که شیامالان با نیکلاس اسپارکس نوشته شکل گرفته است، به نظر می رسد این فیلم، فیلمی جذاب باشد.
شیامالان برای این فیلم با یک مدیر فیلمبرداری جدید؛ آدولفو ولوسو کار کرده که فیلم تحسینشده «رویاهای قطار» را فیلمبرداری کرده است.
این کارگردان مولف به تازگی به شکلی سرپوشیده خبر داد که تأخیر در اکران فیلم به دلیل پتانسیل تجاری «باقی مانده» بود. وی در ماه می در مراسم رونمایی از فیلم روی صحنه رفت و این فیلم را پرچالشترین فیلم دوران حرفهایاش نامید.
با توجه به سابقه شیامالان که شامل فیلمهای پرفروش گیشه مانند «حس ششم» و «نشانهها» میشود، احتمالا این فیلم هم باید فیلمی موفق باشد.
شیامالان با «باقی مانده»، با اسپارکس که به عنوان سلطان فیلمهای احساسی و غمانگیز شناخته میشود، همکاری کرده است. اسپارکس نویسنده رمان «باقیمانده» است که پاییز گذشته منتشر شد، در حالی که شیامالان همزمان در حال نوشتن فیلمنامه اقتباسی از آن بود.
جیک جیلنهال و فیبی داینور در این فیلم بازی میکنند و هنوز جزئیاتی رسمی از طرح داستان در اطلاعیه فاش نشده است، اما اگر شیامالان به کتاب وفادار باشد، این یک داستان عاشقانه جنزده با الهام از عاشقانههای هیچکاک خواهد بود.
«باقی مانده» داستان تیت داناوان با بازی جیلنهال یک معمار نیویورکی را تصویر میکند که سعی دارد زندگی خود را پس از بستری شدن در یک مرکز روانپزشکی که به دلیل مرگ خواهرش رخ داده بود، بازسازی کند. او که به دنبال شروعی تازه است، به کیپ کاد میرود تا برای بهترین دوستش خانهای تابستانی طراحی کند، اما کارها طبق برنامه پیش نمیرود و آشنایی با یک زن جوان مرموز، دنیای منظم و منطقمحور او را زیر و رو میکند.
فیلم «باقی مانده» ۵ فوریه ۲۰۲۷ به سینماها میآید.
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