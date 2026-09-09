به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو که برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آماده می شود، رایزنی هایی در راستای مهیا شدن شرایط برای تمرین مشترک و دیدارهای تدارکاتی با ژاپن پیش از آغاز رسمی بازی ها داشته است.

مسئولان واترپلو قصد دارند بعد از حضور در محل برگزاری بازی های آسیایی در ناگویا و پیش از ورود رسمی به این بازی ها، تمرین مشترکی با ژاپنی ها داشته و برگزارکننده دو دیدار تدارکاتی با آنها هم باشند.

رایزنی های لازم در این زمینه انجام شده و در صورتیکه نهایی شود، برای نخستین بار خواهد بود که واترپلو ایران با ژاپن تمرین مشترک و دیدار دوستانه برگزار می کند.

تیم ملی واترپلو همچنین طی روزهای به بلاروس می رود تا در تورنمنت این کشور (۲۱ تا ۲۶ شهریور) شرکت کند. این تیم اخیر در تورنمنت ترکیه شرکت داشت و قبل از آن هم اردویی تدارکاتی همراه با دیدارهای دوستانه در روسیه برگزار کرده بود.