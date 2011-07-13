واکسیناسیون دامی در استان قزوین آغاز شد

علیرضا اکبر شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور کنترل و پیشگیری از بروز بیماری بروسلوز در جمعیت دامی منطقه طرح واکسیناسیون بروسلوز بره و بزغاله در تمامی واحدهای دامی مناطق روستایی، عشایری، ییلاقی و صنعتی آغاز شده است.

وی افزود: در این طرح که با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و دولتی صورت میگیرد پیش بینی می شود بالغ بر50 هزار راس بره و بزغاله علیه بیماری تب مالت واکسینه شوند.

اکبر شاهی بیان کرد: بیماری بروسلوز به عنوان یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام محسوب می شود و مهمترین راه کنترل و پیشگیری بیماری در دام واکسیناسیون به موقع و در انسان نیز مصرف شیر و فرآورده های لبنی بهداشتی است.

برگزاری کلاس آموزشی در روز ملی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان ودام همزمان با روز ملی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان ودام یک دوره کلاس آموزشی در ارتباط با بیماریهای مشترک با همکاری مرکز بهداشت شهرستان قزوین برگزار شد.

تدریس این دوره را شکری رئیس اداره مبارزه با بیماری دامی اداره کل دامپزشکی استان قزوین برعهده داشت که در خصوص

پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام جهت بانوان شرکت کننده در کلاس مطالبی بیان کرد.

در پایان کلاس بروشورهایی در ارتباط با بیماری های مذکور در بین شرکت کنندگان توزیع شد.