حجت الاسلام رضا خراسانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بحث انتظار و موعود و مصلح جهانی بحثی عام است و در تمامی ادیان مورد توجه بوده و هست و اختصاصی به اسلام و تشیع ندارد.



وی افزود: این موضوع به قدری بعد جهانی دارد که ادیان غیرابراهیمی و الهی را نیز شامل می شود و بودائیان و مذاهب دیگر نیز به ظهور موعود آخرالزمان اعتقاد دارند اما در میان مسلمانان و به خصوص شیعه باور مهدوی پررنگ تر است.



خراسانی نژاد با بیان اینکه روایات زیادی به خصوص از سوی نبی خاتم حضرت محمد(ص) درباره ظهور و مهدی موعود وارد شده است بیان داشت: مهدویت و ظهور حضرت مهدی(عج) به استناد این روایات و اعتقاد ما به امامان دوازده گانه اجتناب ناپذیر است از این رو با قطعی بودن ظهور موضوع کشف علائم آن وجه بارزتری دارد و برخی سوء استفاده ها نیز به دنبال همین موضوع پدیدار شده و می شود.



مهدویت؛ راهی برای تقریب جهانی



مدیرکل امور بین الملل مجتمع آموزش عالی فقه با بیان اینکه در بحث موعود آخرالزمان باید اختلافات موجود به دقت بررسی شود تصریح کرد: شاید هیچ موضوعی در عالم به این اندازه نتواند در میان فرقه ها، ادیان و مذاهب موجب تقریب شود البته به شرط آنکه اختلافات به صورت علمی و دقیق بررسی و از اشتراکات بهره بگیریم.



وی با بیان اینکه ارایه تعریف جهانی از حضرت مهدی(ع) زمینه ساز تقریب است اظهارداشت: باید تعریفی که از موعود آخرالزمان و حضرت مهدی(عج) ارایه می دهیم قابل فهم برای پیروان ادیان دیگر نیز باشد و خود این موضوع می تواند زمینه ساز ظهور و فهم مشترک انسانها از ظهور باشد.



بیان واقعیات در مهدویت؛ زمینه ساز ظهور



خراسانی نژاد گفت: پرداختن به مسایل واقعی و پرهیز از برخی خرافات و استنادات ضعیف در این باره از دیگر موضوعاتی است که زمینه ساز تقریب است و البته علمای شیعه به صورت مفصل در این باره کار کرده اند و منابعی تولید شده است و وجود دارد.



وی با بیان اینکه بیشتر مردم دنیا فطرت های پاکی دارند که می توانند تاثیرپذیر باشند تاکیدکرد: آنچه نقطه ضربه زدن به تشیع است دشمنانی هستند که هر موضوعی از جمله مهدویت را هدف می گیرند و با فرقه های ساختگی و تراشیدن افرادی به عنوان باب و بهاء به دنبال مقاصد خود هستند.



مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل مجتمع آموزش عالی فقه خاطرنشان کرد: کشورهای غربی به خصوص انگلیس همواره در این مسایل نقش پررنگی داشته است و شبهات زیادی نیز ایجاد کرده اند تا با تخریب باور مهدویت مورد اعتقاد شیعه به اسلام و خصوصا به تشیع ضربه بزنند.



عالمان؛ مرزبانان تشیع



وی وجود برخی سودجویان که به ظاهر شیعه هست را از دیگر تهدیدات در حوزه مهدویت برشمرد و بیان داشت: هموراه در طول تاریخ سودجویانی بوده اند که از این باور محکم اقشار مختلف مردم برای نیل به مقاصد مادی و دنیایی خود بهره برده و می‌برند اگرچه همواره مرزبانان تشیع و علمای راستین در مقابل این انحرافات و گروه های انحرافی ایستادگی کرده اند.



خراسانی نژاد تاکیدکرد: تعمیق باورهای عالمانه در سطح جامعه مهمترین عامل در خنثی کردن این سودجویی ها است.

