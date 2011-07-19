به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع پایگاه اطلاع رسانی آن اسلام، شورای فقه شمال آمریکا طی بیانیه ای آغاز و پایان ماه مبارک رمضان را اعلام کرده است و انجمن اسلامی شمال آمریکا به عنوان یک سازمان پوشش مسلمانان آمریکایی به نقل از شورای فقه شمال آمریکا همین تاریخ را مورد تأکید قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: انجمن اسلامی شمال آمریکا از محاسبات شورای فقه شمال آمریکا تبعیت می کند.

هم شورای فقه آمریکای شمالی و هم انجمن اسلامی شمال اروپا برای تعیین ماه مبارک رمضان و سایر ماه های قمری از محاسبات نجومی استفاده می کنند.

تعیین روز نخست ماه مبارک رمضان و مسئله رؤیت هلال ماه از موضوعات حساس میان مسلمانان و کشورهای اسلامی است.

درحالی که یک گروه از علما اعتقاد دارند مسلمانانی که در یک بخش از شب بایکدیگر سهیم هستند باید از نوع رؤیت هلال ماه پیروی کنند، عده‌ای دیگر اظهار داشته‌اند که مسلمانان در هرکجای دنیا باید از تقویم قمری عربستان پیروی کرده و گروه سوم بر این باور هستند که مقام مسئول رؤیت هلال ماه در هر کشوری زمان رؤیت هلال ماه را اعلام کرده و مسلمانان آن کشور باید از آن پیروی کنند.

