به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنیزاده صبح امروز در آیین افتتاح یک واحد تولیدی پیشرو در شهرک صنعتی بوشهر با تجلیل از نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه صنعتی استان اظهار کرد: شاهد حضور فعال بخش خصوصی واقعی در منطقه هستیم که با سرمایهگذاری شخصی، اقدام به تأسیس واحدهای نساجی کرده و فرآیند تولید را آغاز کردهاند.
وی با اشاره به تغییر رویکرد سرمایهگذاران بومی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی که پیشتر در حوزه واردات فعالیت میکردند، امروز با رویکرد تولید داخلی وارد این عرصه شدهاند و کالاهایی تولید میکنند که هزینه تمامشده آنها کمتر از نمونه خارجی است.
ضرورت تکمیل زنجیره تولید
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از این واحدها تصریح کرد: امیدواریم با همکاری شبکه بانکی و ارائه تسهیلات مناسب، این واحدها بتوانند زنجیره تولید خود را تکمیل کنند.
مدنیزاده ادامه داد: تکمیل زنجیره تولید میتواند ضمن افزایش سطح تولید، هزینه تمامشده محصولات را نیز به شکل بهینهتری کاهش دهد و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد.
مشوقهای منطقه آزاد برای سرمایهگذاری مولد
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد برای جذب سرمایهگذاری گفت: منطقه آزاد با برخورداری از مزیتهایی همچون زمینهای آماده، معافیتهای مالیاتی و مشوقهای متنوع پس از تولید، میتواند انگیزه قدرتمندی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد کند تا سرمایههای خود را به سمت پروژههای مولد هدایت کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاستهای دولت برای توسعه فعالیتهای اقتصادی در استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای درآمدزایی این استان، دولت بر توسعه فعالیتهای اقتصادی تمرکز دارد.
توسعه تولید، زمینهساز افزایش درآمدهای مالیاتی
مدنیزاده افزود: طبیعی است هر استانی که فعالیتهای اقتصادی با ارزش افزوده بالاتری در آن انجام شود، عایدی مالیاتی بیشتری نیز به خزانه خواهد داشت و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتبارات تخصیصی را متناسب با توان تولیدی و مالیاتی استانها توزیع میکند.
وی با تأکید بر جایگاه بوشهر در اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: استان بوشهر از نظر ارزش افزوده و تنوع تولیدات صنعتی، یکی از بزرگترین و مهمترین استانهای کشور محسوب میشود و از تنوع تولیدی مطلوبی برخوردار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میتوان گفت کشور به ظرفیتها و تولیدات استان بوشهر وابستگی قابل توجهی دارد و توسعه فعالیتهای تولیدی در این استان میتواند آثار مهمی در اقتصاد ملی داشته باشد.
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