به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر عروسکی، در ادامه برگزاری رویدادهای بیست‌ و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، سه فیلم‌تئاتر عروسکی در سینماتک موزه هنرهای معاصر ایران برای علاقه‌مندان پخش می‌شوند.

در این برنامه، فیلم‌تئاتر عروسکی «داستان دالای» به عنوان اثری از گروه آرت استیج سان کره جنوبی و «پسر جنگل» و «موش تا موش» به کارگردانی رامین کهن از کمپانی تئاتر سایه حضور دارند.

«داستان دالای» یک نمایش عروسکی بدون کلام از کشور کره جنوبی به کارگردانی جوهان سان است که زندگی کودکی به نام دالای و خانواده‌اش را روایت می‌کند.

فیلم‌تئاتر عروسکی «پسر جنگل» نیز بر اساس داستان مشهور «داستان جنگل» اثر رودیارد کیپلینگ ساخته شده و ارائه‌ای از کمپانی تئاتر سایه است. رامین کهن نویسندگی و کارگردانی این اثر را بر عهده دارد.

در این اثر، الکا هدایت، محمدرضا مالکی، سعید ابک، کامیار محبی و هانی حسینی صداپیشگی عروسک‌ها را بر عهده دارند و ژاله علو، مرضیه برومند، مریم سعادت، امیرحسین صدیق، آزاده مؤیدی‌فرد و محمد بحرانی نیز به‌عنوان صداپیشگان مهمان حضور دارند.

علی پاک‌دست و مریم اقبالی طراحی عروسک‌ها را انجام داده‌اند و طراحی اولیه عروسک‌ها بر عهده امیر کاظمی و فرگل قدیمی بوده است. رودابه کاشانی طراح تصویرسازی صحنه، رضا خضرایی طراح نور، نسرین خرمی طراح لباس بازی‌دهندگان عروسک و احسان نقابت طراح پوستر، بروشور و تیزر و عکاس این اثر هستند. رامین کهن آهنگسازی و فراز خنافری تنظیم و موسیقی متن را انجام داده‌اند.

همچنین در نمایش عروسکی «موش تا موش» مرضیه برومند، هنگامه مفید، الکا هدایت، امیررضا میرآقا، محمدرضا مالکی و رامین کهن به عنوان صداپیشه حضور دارند. ضمن اینکه سعید ابک، پرستو آریاکیا، الهام ایروانی، علی باروتی، فاطمه پورهاشمی، هانی حسینی، بهاره صدفی، حمیدرضا گودرزی، متین گودرزی و مرضیه نادری هم بازی دهندگان عروسک هستند.

این ۳ فیلم‌تئاتر عروسکی در روز شنبه هفتم شهریور ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سینماتک موزه هنرهای معاصر ایران اکران می‌شوند.

بیست‌ و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.