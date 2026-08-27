عملیات اجرایی توسعه بیمارستان لردگان با ظرفیت ۱۳۰ تخت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ضامن صالحیفرد پیش از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح اظهار کرد: توسعه بیمارستان لردگان پس از انجام بررسیهای کارشناسی و تخصصی در معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ ماده ۲۰ به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: در فرآیند اخذ ماده ۲۰، نیاز منطقه به توسعه تختهای بیمارستانی براساس شاخصهای جمعیتی، معیارها و استانداردهای مربوط بررسی و تأیید شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به حجم پروژه و پیشبینی حدود ۱۳ هزار مترمربع زیربنا، دریافت ماده ۲۳ برای پیشبینی اعتبار و قرار گرفتن طرح در قانون بودجه کشور نیز ضروری بود که با همکاری مسئولان این مرحله انجام شد.
صالحیفرد بیان کرد: طرح توسعه بیمارستان لردگان در سه طبقه زیرزمین، همکف، اول و دوم احداث میشود و در مجموع ۱۳۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت این مجموعه افزوده خواهد شد.
وی گفت: طبقه زیرزمین به فضاهای پشتیبانی اختصاص دارد و در طبقه همکف نیز بخش اورژانس با ظرفیت ۵۸ تخت، بخش تصویربرداری و آزمایشگاه پیشبینی شده است.
به گفته وی، طبقه اول این مجموعه دارای ۷۲ تخت خواهد بود که از این تعداد ۱۸ تخت به بخش مراقبتهای ویژه و ۵۴ تخت به بخش بستری اختصاص مییابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری افزود: در طبقه دوم نیز بخش جراحی احداث میشود و حدود ۱۰ اتاق عمل برای این بخش در نظر گرفته شده است.
صالحیفرد خاطرنشان کرد: فرآیند مناقصه این پروژه انجام شده و پیمانکار طرح نیز مشخص شده است.
بهرهبرداری از کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای لردگان
وی همچنین از بهرهبرداری کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای لردگان خبر داد و گفت: این مجموعه با زیربنای حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع در سه طبقه احداث شده است.
صالحیفرد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: اجرای کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای لردگان در دو فاز انجام شد که قرارداد فاز نخست در سال ۱۳۹۶ و قرارداد فاز دوم در سال ۱۴۰۱ منعقد شد.
وی ادامه داد: طبقه همکف این مجموعه شامل فضاهای عمومی و ارتباطی، موتورخانه، اتاق برق، بایگانی، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه است و طبقات اول و دوم نیز به استقرار کلینیکهای تخصصی اختصاص دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: در طبقه اول، کلینیک دندانپزشکی نیز پیشبینی شده و در مجموع حدود ۲۵ مطب پزشک متخصص در این مجموعه در نظر گرفته شده است.
صالحیفرد تصریح کرد: تلاش میشود با بهرهبرداری از این مجموعه، بیشتر رشتههای تخصصی مورد نیاز منطقه در آن مستقر شوند و خدمات تخصصی مورد نیاز مردم سه شهرستان لردگان، فلارد و خانمیرزا در دسترس شهروندان قرار گیرد.
وی اعتبار هزینهشده برای اجرای کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای لردگان را تاکنون ۶۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۳۰۰ میلیارد ریال از محل مصوبات سفر رئیسجمهور و ۳۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بخش عمده اعتبارات وزارت بهداشت برای تجهیز این کلینیک هزینه شده و بخشی از اجرای طرح نیز با مشارکت یک خیر نیکاندیش انجام گرفته است.
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