نفش مادر در سینمای ایران باز تعریف شد؛ قدردانی از سینمای میرکریمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، نشست «بازتعریف نقش مادری در سینما» با نمایش نسخه کامل و منتخب کارگردان فیلم «یه حبه قند» ساخته رضا میرکریمی چهارشنبه ۴ شهریور در موزه سینمای ایران برگزار شد.

این نشست با مدیریت بهناز شیربانی روزنامه‌نگار و حضور مازیار فکری ارشاد منتقد سینما همراه بود و سیف‌الله صمدیان، ساعد نیک‌ذات و فرامرز روشنایی به عنوان مهمان ویژه در آن حضور داشتند.

شیربانی در ابتدا از رضا و محمدصادق میرکریمی برای ارسال نسخه کارگردانی فیلم تشکر کرد و حضور نداشتن رضا میرکریمی را به دلیل تولید سریال «رئیس‌علی دلواری» و سفر کاری به جنوب ایران توضیح داد و بر تمایل قلبی او برای حضور در نشست تأکید کرد.

مازیار فکری ارشاد منتقد با اشاره به فضای سینمایی اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ گفت: در آن دوران بحث «سینمای ملی» و «سبک زندگی ایرانی» مطرح بود و میرکریمی با پیشینه مذهبی خود کوشید تا در «یه حبه قند» تلفیقی از سنت و مدرنیته را ارائه دهد.

وی نقش زنان را در این فیلم برجسته خواند و افزود: فیلم با به تصویر کشیدن لحظات خصوصی و صمیمی زنان در خانوادهای سنتی، به موضوعاتی پرداخت که در سینمای آن دوره کمتر دیده می‌شد. این فیلم با ریسک‌پذیری، شخصیت‌های حاشیه‌ای را به مرکز توجه آورد و گفتگو درباره خانواده و زن را دگرگون کرد.

فکری ارشاد با گذشت ۱۶ سال از ساخت فیلم، آن را همچنان دارای ارزش‌های سینمایی دانست و صمیمیت موجود در آن را عامل جذب مخاطبان مختلف خواند. وی در عین حال، سینمای ایران را همواره عقب‌تر از تحولات اجتماعی ارزیابی کرد و به ۲ جریان اصلی «ارگانی» و «زیرزمینی» پرداخت.

این منتقد سینما معتقد بود که با وجود پیشرفت در باورپذیری شخصیت‌های زن، سینمای رسمی همچنان تصویر روشنی از زیست زنان ایرانی ارائه نمی‌دهد و رویکرد زیرزمینی نیز شتابزده و خشم‌آلود است؛ ازاین‌رو، آینده سینما در همگامی با تغییرات اجتماعی را امیدوارکننده ندانست.

در پایان، ساعد نیک‌ذات فیلمبردار از زحمات حمید خضوعی ابیانه مدیر فیلمبرداری اثر، تجلیل کرد و گفت: فیلم با دوربین سوپر ۱۶ و با تمرین‌های مستمر و فیلمبرداری روی دوش گرفته شده است. خضوعی یکی از فیلمبرداران برجسته سینمای ایران است.

این نشست در سلسله برنامه‌های مشترک ستاد جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موزه سینمای ایران برگزار شد.