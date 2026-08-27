استاندار کرمان: توسعه فضاهای صنعتی، زمینه ساز افزایش اشتغال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح شهرک صنعتی غیردولتی ایثار نصر کرمان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد اظهار کرد: امروز اتفاق خوبی در این مجموعه در حال رقم خوردن است که در راستای راهبرد استان کرمان برای توسعه شهرک‌های صنعتی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تولیدی قرار دارد.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی استان کرمان در حوزه صنعت، مربوط به صنایع کوچک و متوسط بود و در یک سال گذشته تمرکز مناسبی برای توسعه فضا و زیرساخت‌های مورد نیاز این صنایع صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امروز شاهد به ثمر نشستن بخشی از این تلاش‌ها هستیم و امیدواریم با تداوم این روند، زمینه برای افزایش نرخ اشتغال استان در حوزه صنعت بیش از پیش فراهم شود.

کرمان در مسیر تحول صنعتی قرار گرفته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت تقویت همزمان عمران و تولید در کشور گفت: کشور به عمران و تولید نیاز دارد و امیدواریم بتوانیم با توسعه این بخش‌ها، شرایط کشور را از نظر سرانه عمومی و شاخص‌های رفاهی ارتقا دهیم.

وی با قدردانی از اقدامات و تحول ایجادشده در استان کرمان، از استاندار کرمان برای این رویکرد و عملکرد تقدیر کرد و انتخاب وی به عنوان یکی از استانداران برگزیده کشور را تبریک گفت.

ایجاد ظرفیت اشتغال ۶۰۰ نفر در شهرک صنعتی ایثار نصر

حسین میجانی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان، در این آیین اظهار کرد: پروانه تأسیس شهرک صنعتی ایثار نصر در سال ۱۴۰۳ صادر و پروانه بهره‌برداری آن نیز در ابتدای سال ۱۴۰۵ صادر شده است.

وی افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار احداث شده و در حال حاضر هشت واحد صنعتی در آن فعال است که زمینه اشتغال نزدیک به ۶۰۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

میجانی، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و فناوری استان کرمان گفت: برنامه‌ریزی شده است شهرک صنعتی ایثار نصر به عنوان شهرک صنعتی هوشمند استان توسعه یابد و در ادامه به عنوان پایلوت شهرک‌های صنعتی تمام‌ هوشمند کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در این طرح، هوشمندسازی تنها به فرآیندهای تولید محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی از جمله ارائه خدمات، واگذاری‌ها، قراردادها و فرآیندهای اداری شهرک را نیز دربر می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان همچنین از آماده‌سازی ۲۰ واحد برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک صنعتی خضراء کرمان خبر داد و گفت: این واحدها با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانانی که پس از طی مرحله آزمایش محصول به دنبال ورود به مرحله تولید انبوه هستند، احداث شده‌اند.

میجانی، در ادامه با اشاره به پروژه‌های زیرساختی شهرک صنعتی خضراء اظهار کرد: پروژه بزرگ تصفیه‌خانه فاضلاب این شهرک با هماهنگی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و حمایت مدیریت استان در حال پیگیری است و به بهره‌برداری خواهد رسید.

گفتنی است شهرک صنعتی غیردولتی ایثار نصر کرمان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۵ شهریورماه با مساحت ۸۰ هکتار و ظرفیت اشتغال نزدیک به ۶۰۰ نفر، پنجشنبه پنجم شهریورماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رسید.