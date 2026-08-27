کشف کامیون ۲۴۰ میلیارد ریالی قاچاق در بندرخمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت‌الله کریمی در تشریح این خبر، اظهار داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی «کنجی» شهرستان بندر خمیر حین کنترل خودروهای عبوری محور بندر خمیر به لارستان به یک دستگاه کامیون کشنده تریلی مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های پلیس دریافتند پلاک نصب شده روی این خودرو متعلق به کامیون دیگری بوده و خودرو مذکور به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر خمیر ارزش این کامیون قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کریمی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه ورود کالای قاچاق به کشور، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی اجازه نخواهد داد قاچاقچیان با ترفندهای متقلبانه به اقتصاد کشور آسیب وارد کنند.