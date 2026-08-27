واکنش مقام اطلاعاتی روسیه به سفر محرمانه رئیس سیا به مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، سرگئی ناریشکین رئیس سازمان اطلاعات خارجه روسیه اعلام کرد دیدار اخیرش با جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در مسکو حول محور بررسی مجموعه ای از مسائل مرتبط با حوزه فعالیت دستگاه های اطلاعاتی بوده است.

وی اضافه کرد: در این دیدار اتفاق غیر عادی رخ نداد. دیدارهای حضوری رؤسای دستگاه های امنیتی بخشی از فعالیت حرفه ای ما به شمار می رود و در این نشست نیز تعدادی از مسائل مرتبط با حوزه اختیارات دستگاه های مذکور بررسی شد.

ناریشکین تصریح کرد: در حوزه فعالیت دستگاه های اطلاعاتی، دیدار با رؤسا چه به صورت حضوری و چه آنلاین، بخشی از کار ما است. من تقریبا هر هفته با رئیس یک دستگاه امنیتی یا سازمان اطلاعاتی از قاره های مختلف جهان دیدار می کنم. بنابراین دیدار با جان راتکلیف نیز بخشی از فعالیت حرفه ای من بود.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز روز گذشته گفت، هنوز زود است که درباره تأثیر این دیدار بر احیای روابط روسیه و آمریکا و خروج آن از بحران عمیق کنونی قضاوت شود.

پیشتر رسانه ها به محرمانه بودن سفر رئیس سیا به روسیه و عدم اعلام آن از سوی کاخ سفید اشاره کرده بودند.