آموزشهای فنی و حرفه ای مهمترین مولفه اشتغالزایی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با امام جمعه کردکوی افزود: با ارتقای شناخت و آگاهی مردم به ویژه جوانان از مهارت آموزی ، شاهد ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود.

وی در بخشی از سخنان خود به معرفی توانمندیها و ظرفیت های مراکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستانها به ویژه کردکوی پرداخت.

جلالی افزود: تریبون نماز جمعه کمک شایانی به ترویج فرهنگ مهارت آموزی در بین خانواده ها خواهد داشت.

وی با توجه به آغاز هفته مهارت و فناوری از 31 تیرماه، اطلاع رسانی ویژه فعالیت های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان را در نماز جمعه از سوی خطیب جمعه خواستار شد.

حجت الاسلام شاعری امام جمعه شهرستان کردکوی نیز بر گسترش هرچه بیشتر فرهنگ مهارت آموزی و توسعه مراکز آموزشی تأکید کرد.

وی از زحمات مدیر کل و مجموعه کارکنان آموزش فنی و حرفه ای در انجام وظیفه مهارت آموزی به جوانان، ویژه تلاشهایی که در جهت ارتقاء مرکز آموزش فنی و حرفه ای کردکوی انجام شده تقدیر کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان و هیئت همراه در نشست جداگانه ای با حاجی آخوند عابدی کر امام جمعه اهل سنت شهرستان بندرترکمن نیز خواستار همکاری در اطلاع رسانی گسترده آموزشهای فنی و حرفه ای در شهرستان بندرترکمن شد.

آخوند عابدی کر امام جمعه اهل سنت شهرستان بندرترکمن نیز از تلاش مجموعه فنی و حرفه ای استان در امر آموزش جوانان تقدیر کرد.