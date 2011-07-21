  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

طاهایی اعلام کرد:

کله بست در مازندران به هادی شهر تغییر نام یافت

کله بست در مازندران به هادی شهر تغییر نام یافت

بابلسر - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران در مراسم نمایی از سردیش شیخ هادی روحانی، زادگاه این عالم روحانی را از کله بست به هادی شهر تغییر نام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از سردیس آیت‌الله‌ شیخ هادی روحانی در زادگاه و محل زندگی این عالم فقید گفت: مازندران دارای چهره‌های علمی زیادی است که در جهان تشیع می‌درخشند و مسلمانان جهان از برکات آنان بهره مند می‌شوند.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه آیت‌الله روحانی از برجستگان و استوانه‌های انقلاب بود افزود: وی مبارزی نستوه و خستگی‌ناپذیر بود که همراه با اهداف امام و انقلاب گام برمی‌داشت.

طاهایی، ساده زیستی و قناعت را از مهمترین ویژگی‌های زندگی آیت‌الله روحانی برشمرد و یادآور شد: آیت الله روحانی شخصیتی بود که با خلوص نیت و هدفی الهی در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران حضوری موثر داشت.
 
استاندار مازندران، با اشاره به تجمیع شهر کله بست با روستای میربازار و کیخامحله در بخش رودبست گفت: انتخاب نام هادی شهر برای این شهر با الهام از نام مرحوم آیت الله هادی روحانی است که تا آخر عمر پربرکت خویش دراین منطقه زندگی می کرد.
 
کد مطلب 1364102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها