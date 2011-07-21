کله بست در مازندران به هادی شهر تغییر نام یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از سردیس آیتالله شیخ هادی روحانی در زادگاه و محل زندگی این عالم فقید گفت: مازندران دارای چهرههای علمی زیادی است که در جهان تشیع میدرخشند و مسلمانان جهان از برکات آنان بهره مند میشوند.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه آیتالله روحانی از برجستگان و استوانههای انقلاب بود افزود: وی مبارزی نستوه و خستگیناپذیر بود که همراه با اهداف امام و انقلاب گام برمیداشت.
طاهایی، ساده زیستی و قناعت را از مهمترین ویژگیهای زندگی آیتالله روحانی برشمرد و یادآور شد: آیت الله روحانی شخصیتی بود که با خلوص نیت و هدفی الهی در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران حضوری موثر داشت.
استاندار مازندران، با اشاره به تجمیع شهر کله بست با روستای میربازار و کیخامحله در بخش رودبست گفت: انتخاب نام هادی شهر برای این شهر با الهام از نام مرحوم آیت الله هادی روحانی است که تا آخر عمر پربرکت خویش دراین منطقه زندگی می کرد.
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