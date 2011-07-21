مهاجم پیکان به تیم فوتبال راه آهن پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسفرد که در پایان دهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر به همراه پیکان قزوین به لیگ دسته اول سقوط کردند، امروز پنجشنبه برای حضور در تیم فوتبال راه آهن با مسئولان این باشگاه به توافق رسید و قرارداد یکساله اش را در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت رساند.

حسن رودباریان دروازه‌بان فصل گذشته راه آهن نیز که از رفتن به فولاد خوزستان پشیمان شده بود، امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قراردادش را به مدت یک فصل دیگر با این تیم تمدید کرد.

تیم فوتبال راه آهن که به بخش خصوصی واگذار شده است از امروز پنجشنبه اردوی آماده سازی اش را در سرعین اردبیل زیر نظر علی دایی آغاز کرده است. یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز 11 مرداد آغاز خواهد شد.