  1. استانها
  2. گیلان
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

شنا در سواحل گیلان تا چهارشنبه ممنوع شد

شنا در سواحل گیلان تا چهارشنبه ممنوع شد

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از ممنوعیت فعالیت‌های دریایی و شنا در سواحل استان از اواخر وقت یکشنبه تا اوایل روز چهارشنبه خبر داد.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره سه اظهار کرد: فعالیت‌های دریایی و شنا در سواحل استان از اواخر وقت یکشنبه هشتم شهریورماه تا اوایل روز چهارشنبه یازدهم شهریورماه ممنوع است.

وی افزود: بر اساس این هشدار، از اواخر وقت یکشنبه تا سه‌شنبه دهم شهریورماه، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد، به‌ویژه در ارتفاعات و دامنه‌های گیلان پیش‌بینی شده است.

دادرس ادامه داد: بررسی آخرین وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی گیلان نشان می‌دهد آسمان استان در حال حاضر در بیشتر مناطق صاف تا نیمه‌ابری است و در برخی نقاط شرق و مناطق ساحلی افزایش ابر مشاهده می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین بخش‌هایی از غرب و شمال غرب گیلان آسمانی آفتابی‌تر دارند و دمای هوا در مناطق جلگه‌ای و ساحلی استان بین ۲۶ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بین ۱۴ تا ۲۳ درجه گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان از شهروندان، مسافران و گردشگران خواسته است با توجه به شرایط جوی پیش‌رو و احتمال وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد، از انجام فعالیت‌های دریایی و شنا در سواحل استان طی مدت اعلام‌شده خودداری کنند.

کد مطلب 6932220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها