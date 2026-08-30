شنا در سواحل گیلان تا چهارشنبه ممنوع شد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره سه اظهار کرد: فعالیتهای دریایی و شنا در سواحل استان از اواخر وقت یکشنبه هشتم شهریورماه تا اوایل روز چهارشنبه یازدهم شهریورماه ممنوع است.
وی افزود: بر اساس این هشدار، از اواخر وقت یکشنبه تا سهشنبه دهم شهریورماه، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد، بهویژه در ارتفاعات و دامنههای گیلان پیشبینی شده است.
دادرس ادامه داد: بررسی آخرین وضعیت ایستگاههای هواشناسی گیلان نشان میدهد آسمان استان در حال حاضر در بیشتر مناطق صاف تا نیمهابری است و در برخی نقاط شرق و مناطق ساحلی افزایش ابر مشاهده میشود.
وی تصریح کرد: همچنین بخشهایی از غرب و شمال غرب گیلان آسمانی آفتابیتر دارند و دمای هوا در مناطق جلگهای و ساحلی استان بین ۲۶ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بین ۱۴ تا ۲۳ درجه گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی گیلان از شهروندان، مسافران و گردشگران خواسته است با توجه به شرایط جوی پیشرو و احتمال وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد، از انجام فعالیتهای دریایی و شنا در سواحل استان طی مدت اعلامشده خودداری کنند.
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