معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان استعفا داد

به گزارش مهر، با توجه به استعفای حجت الاسلام کریمیان از سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه "ایرج شاکری نیا" عضو هیئت علمی گروه روانشناسی به سرپرستی این معاونت منصوب شد.
به اعتقاد بیشتر اندیشمندان و متخصصان علمی و پژوهشی، مباحث فرهنگی نه تنها باید در اولویت برنامه ریزی یک کشور قرار گیرد بلکه بسترساز موفقیت و توسعه در سایر زمینه ها مانند اقتصادی و سیاسی است.
انجام مطالعات فرهنگی و پژوهش های بنیادین و کاربست یافته های علمی و پژوهشی آن در این حوزه راهگشا و دستورالعمل برنامه ریزی در سایر بخش هاست.
نظام آموزش عالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اهمیت بسزایی را به امور فرهنگی و اجتماعی اساتید، دانشجویان و بطور اعم دست اندرکاران علم و پژوهش و دانشگاهیان که آینده سازان علمی و برنامه نویسان توسعه همه جانبه کشور هستند، می دهند و این حوزه به عنوان بخشی زیربنایی و مکمل سایر حوزه ها از سوی نظام آموزش عالی کشورهای جهان با جدیت خاص دنبال می شود که لازمه اجرایی شدن آن برای سامان دهی، ساختن فرهنگ متعالی و تربیت متخصصان و دانشمندان با فضیلت تدوین ساختار، تشکیلات و بودجه مناسب است.
وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی در بهمن ماه سال 1376 طی نامه ای به معاون وقت رئیس جمهوری و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بطور رسمی شرح وظایف و ساختار پیشنهادی این معاونت را برای تصویب و طی مراحل قانونی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کرد.
در این نامه فلسفه وجودی تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در وزارت، ساماندهی، شناخت و تبیین وضعیت اجتماعی و فرهنگی دانشگاهها و جامعه و تحقق بخشیدن به سیاستهای فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع و آموزش عالی کشور در خصوص اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاهی اعلام و افزوده شده که احراز این ضرورت پس از مطالعات کارشناسی، مرور سوابق و کسب نظر استادان دانشگاهی و صاحب نظران، صورت گرفته است.
معاونت فرهنگی و اجتماعی به عنوان رابطی میان سطوح بالای سیاست گذاری فرهنگی کشور و دانشگاهها وظیفه هماهنگی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهها و پیگیری فعالیت ها برای اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار از آنها را نیز بر عهده دارد.
در این زمینه ایجاد نظام مناسب برای سیاست گذاری، ساماندهی و حمایت از فعالیت های فرهنگی و تعمیق فضای معنوی و اسلامی در دانشگاهها برای تحقق بخشیدن به آرمان های اصیل انقلاب اسلامی در پرتو اهداف و سیاست های برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز 20 ساله کشور همچنین تحقق بخشیدن به دانشگاه تمدن ساز اسلامی ـ ایرانی به عنوان نیاز امروز جامعه ایرانی در صدر برنامه های این معاونت قرار دارد.
نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان ستاد علمی کشور دارای اهمیت شایان توجهی است و همین اهمیت و ضرورت، وجود معاونت فرهنگی و اجتماعی را در دل این وزارتخانه نمایان می سازد که ساماندهی و اجرای یکی از اساسی ترین وظایف وزارتی یعنی شناخت و تبیین وضعیت اجتماعی و فرهنگی دانشگاهها و جامعه و تحقق بخشیدن به سیاست های فرهنگی و اجتماعی در حوزه مأموریتی وزارتی، یکی از ارکان فلسفه شکل گیری این معاونت است.
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