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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

هنرمند ایلامی در جشنواره ملی ققنوس صاحب رتبه شد

ایلام - خبرگزاری مهر: آثار هنرمند شایسته ایلامی در جشنواره ملی ققنوس جزو 10 اثر برتر شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره شش هزار و 316  اثر در بخشهای داستانی، مستند، نماهنگ، تله فیلم، عکس، پویانمایی و فیلم نامه ارسال شد که دو اثر با عناوین غلام عشق و نماهنگ هجران آثار تولیدی وحید اسلامی به عنوان آثار برتر شناخته شدند.

غلام عشق فیلمی داستانی از زندگی سردار شهید غلام ملاحی و نماهنگ هجران به خاطرات دوران دفاع مقدس اختصاص دارد که وحید اسلامی هنرمند خوش ذوق ایلامی ساخته است.

طبق گفته مسئولان آثار هنرمند شایسته ایلامی در جشنواره ملی ققنوس جزو 10 اثر برتر شناخته شده است.

هم اکنون در بسیاری از نقاط روستایی استان ایلام هنرمندانی وجود دارد که با تکیه بر اراده خود در مسابقات کشوری بدون پشتوانه شرکت می کنند.

کد مطلب 1367605

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