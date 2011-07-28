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۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

مصلای امام (ره) برای بزرگترین رویداد قرآنی کشور آماده است

مصلای امام (ره) برای بزرگترین رویداد قرآنی کشور آماده است

معاون اجرایی نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با اشاره به اینکه مصلای امام خمینی(ره) برای افتتاح بزرگترین رویداد قرآنی کشور آماده است، گفت: غرفه مجزایی با نام فعالیت‌های قرآنی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی کل کشور در سالن "یاس" نمایشگاه قرآن ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کمالی گفت: به دلیل نبود فضای کافی در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برای حضور نهادهای مختلف و ارائه فعالیت‌های قرآنی آنها، امسال با حذف برخی غرفه‌های سال گذشته سعی شد غرفه مجزایی با نام فعالیت‌های قرآنی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی کل کشور در سالن "یاس" نمایشگاه قرآن ایجاد شود.

وی تصریح کرد: از آنجا که نمایشگاه قرآن عنوان بین‌المللی دارد و هر سال نمایندگانی از کشورهای مختلف در این نمایشگاه شرکت می‌کنند، ارائه فعالیت‌های قرآنی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که در شهرستان‌ها برنامه‌ها و فعالیت‌های ارزشمندی در حوزه دین و قرآن انجام داده‌اند، می‌تواند دستاورد بسیار مهمی برای ما داشته باشد.

کمالی با بیان اینکه مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برای افتتاح بزرگترین رویداد قرآنی کشور آماده است، گفت: طبق اعلام کمیته‌های مختلف ستاد اجرایی، تمامی غرفه‌ها در مصلای آماده شده است و نمایشگاه با آمادگی کامل میزبان رئیس جمهور در مراسم روز افتتاحیه نمایشگاه است.

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از ششم مرداد تا چهارم شهریور ماه و از ساعت 17 تا 24 پذیرای علاقمندان خواهد بود.

کد مطلب 1369170

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