مصلای امام (ره) برای بزرگترین رویداد قرآنی کشور آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کمالی گفت: به دلیل نبود فضای کافی در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برای حضور نهادهای مختلف و ارائه فعالیتهای قرآنی آنها، امسال با حذف برخی غرفههای سال گذشته سعی شد غرفه مجزایی با نام فعالیتهای قرآنی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی کل کشور در سالن "یاس" نمایشگاه قرآن ایجاد شود.
وی تصریح کرد: از آنجا که نمایشگاه قرآن عنوان بینالمللی دارد و هر سال نمایندگانی از کشورهای مختلف در این نمایشگاه شرکت میکنند، ارائه فعالیتهای قرآنی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که در شهرستانها برنامهها و فعالیتهای ارزشمندی در حوزه دین و قرآن انجام دادهاند، میتواند دستاورد بسیار مهمی برای ما داشته باشد.
کمالی با بیان اینکه مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برای افتتاح بزرگترین رویداد قرآنی کشور آماده است، گفت: طبق اعلام کمیتههای مختلف ستاد اجرایی، تمامی غرفهها در مصلای آماده شده است و نمایشگاه با آمادگی کامل میزبان رئیس جمهور در مراسم روز افتتاحیه نمایشگاه است.
نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم از ششم مرداد تا چهارم شهریور ماه و از ساعت 17 تا 24 پذیرای علاقمندان خواهد بود.
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