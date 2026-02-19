مراحل آماده سازی نمایشگاه بین المللی قرآن ۲ روز مانده به برگزاری

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات آمادهسازی غرفهها و محوطهسازی این رویداد فرهنگی از چند روز پیش در مصلای امام خمینی (ره) آغاز شده است. فضاسازی و چیدمان غرفهها که تا زمان افتتاحیه ادامه دارد، جلوهای بصری و هنری به این رویداد بخشیده و زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر بازدیدکنندگان از فضای قرآنی نمایشگاه را فراهم میکند.
مدیران و دستاندرکاران غرفهها در فضاهای مشخصشده، با توجه به نیاز مخاطبان، جدیدترین آثار، دستاوردها، محصولات، ابتکارات و فعالیتهای خود را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.
مراسم افتتاحیه رسمی این رویداد، روز شنبه دوم اسفندماه با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان و مسئولان این وزارتخانه در سالن اجتماعات مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود.
این رویداد بزرگ قرآنی کشور امسال با شعار «ایران در پناه قرآن» و در فضایی به وسعت ۱۶ هزار مترمربع برگزار میشود. نمایشگاه از شنبه دوم اسفندماه تا نیمه ماه رمضان، همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در مصلای امام خمینی (ره) تهران پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
در این دوره، نزدیک به ۷۰ غرفه در قالبهای متنوعی همچون بازی و سرگرمیهای سالم ویژه کودکان و نوجوانان، تولیدات رسانهای و آفرینشهای هنری، صنایع فرهنگی و خلاق، مطالعه کاربردی و پژوهشهای مسئلهمحور، تازههای نشر و عرضه محصولات قرآنی، آموزشهای نوین و نیز هوش مصنوعی و فناوریهای جدید برپا میشود.
