تونل دوقلوی شبلی در آزادراه تبریز - زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، تونل های دو قلوی شبلی که برای ساخت آنها 110 میلیارد تومان هزینه شده، 11 متر عرض و هشت متر ارتفاع دارند و طول هر کدام دو هزار و 522 متر است.

آزادراه پیامبر اعظم (زنجان ـ تبریز) با افتتاح تونل های دو قلوی «شبلی» با هزینه 2 هزار میلیارد ریال به بهره برداری کامل می رسد.

بهره برداری از این تونل‌ها به سوژه ای مطبوعاتی تبدیل شده بود چراکه به دلایل مختلف، افتتاح آنها چهار بار به تعویق افتاده است.

این پروژه در ترانزیت کشور بویژه منطقه شمال غرب تاثیر بسزایی می تواند ایفا کند.

احداث تونلهای دوقلوی شبلی از سال 84 در انتهای آزادراه پیامبر اعظم(ص) و در 25 کیلومتری تبریز آغاز شد.

آزاد راه «زنجان ـ تبریز» که بعدها به پیامبر اعظم(ص) تغییر نام یافت، قسمتی از آزاد راه سراسری تهران، قزوین، زنجان، تبریز، بازرگان و همچنین بخشی از راه ابریشم محسوب میشود که عملیات احداث آن از سال 75 آغاز شده است.

این آزاد راه به طول 285 کیلومتر نخستین آزاد راه کوهستانی و یکی از عظیم‌ترین طرحهای راهسازی کشور است.

مرحله نخست این آزاد راه به طول 81 کیلومتر در سال 83 و مرحله دوم به طول 173 کیلومتر در سال 85 به بهره‌برداری رسید و مرحله سوم آن به طول 31 کیلومتر از بستان آباد به تبریز ساخته شد.

با اتمام ساخت تونلهای دوقلوی شبلی، آزاد راه پیامبر اعظم(ص) به بهره برداری کامل رسید.