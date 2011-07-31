چهار هزار واحد خونی در خراسان جنوبی اهدا شد

به گزارش خبرگار مهر، غلامرضا ارجمندی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه 51 درصد اهداکنندگان خون در استان اهدا کننده مستمر بوده اند، اظهارداشت: 71 درصد اهدا کنندگان متاهل و 29 درصد مجرد بوده اند.

وی بیان کرد: از خون های اهدایی پنج هزار و 680 واحد خون گلبول قرمز متراکم، پلاکت و پلاسما تهیه شده است.

مدیر پایگاه منطقه ای انتقال خون خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به طور متوسط روزانه 42 واحد خونگیری در استان انجام می شود، افزود: روزانه 60 واحد خونی و فرآورده های آن در اختیار مراکز درمانی استان قرار می گیرد.

ارجمندی با اشاره به اینکه بیشترین اهدا کنندگان استان در گروه خونی "O"مثبت بوده اند، ادامه داد: از ابتدای امسال پنج هزار و 400 نفر برای اهدا خون به پایگاه های ثابت و سیار انتقال خون استان مراجعه کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان مراجعه افراد برای اهداء خون پائین است، گفت: پایگاه انتقال ذخیره لازم برای این مدت را در گروه های خونی مثبت دارد.

وی با بیان اینکه ذخیره گروه های خونی منفی در استان کافی نیست، بیان داشت: در گروه های خونی منفی تنها ذخیره پنج تا 10 روز را داریم که امیدواریم در ایام رمضان افراد در این زمینه انتقال خون را یاری کنند.

مدیر پایگاه منطقه ای انتقال خون خراسان جنوبی با بیان اینکه علی رغم همه پیشرفتها هنوز در دنیا برای خون جایگزینی پیدا نشده است، به اهداکنندگان خون توصیه کرد دانش نگه داشتن سلامت خون را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: اهدای خون موجب افزایش آگاهی افراد نسبت به بیماری هایشان شده و تعداد سکته‌ های قلبی را در اهدا کنندگان مستمر به دلیل تعادل در غلظت خون کاهش می ‌دهد.

ارجمندی با اشاره به اینکه زندگی عده زیادی به اعضای اهدایی وابسته است، بیان کرد: در سال گذشته 11 هزار و 825 واحد خونگیری در استان انجام شده که 48.2 درصد اهداکنند گان مستمر بوده ‌اند.