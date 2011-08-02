به گزارش خبرگزاری مهر، وفا برهانی مهمترین برنامه ویژه ماه مبارک رمضان را در فرهنگسرای خاتم را برآستان جانان معرفی کرد و گفت: این برنامه به طور همزمان در سطح شهر تهران و در 22 منطقه با هدف غنی سازی فرهنگی در قالبهای متنوع با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه برگزار میشود.
برهانی هدف از اجرای این برنامه را غنی سازی اوقات فراغت با 3 محور "برکت، رحمت و معنویت" دانست و اظهار داشت: در شبهای ماه مبارک برنامههایی چون نمایش خیابانی، تئاتر، کلیپ، پرده خوانی، برپایی غرفههای متعدد در زمینههای گوناگون اجرا می شود.
وی تعداد غرفهها را 18 غرفه در محوطه آمفی تئاتر روباز دانست و تأکید کرد: این غرفهها عبارتند از غرفه کودک و نماز که به تصویر کشیدن نماز با هدف آموزش نماز برای کودکان است. غرفه نجوم که اطلاعات و آموزش ستاره شناسی و نجوم را در اختیار علاقمندان قرار میدهد. غرفه محصولات فرهنگی شامل کتاب، بروشور و سی دی های فرهنگی است.غرفه هنری، غرفه پیشگیری و مدیریت بحران، غرفه شهدای بهزیستی، غرفه قرآن بخوانید و جایزه بگیرید که ویژه کودکان است. غرفه قرآن درآینده هنر و جنگ نرم، غرفه آموزش قرآن، و....
این برنامه از ابتدا تا نیمه ماه مبارک رمضان بعد از نماز مغرب و عشا در فضای باز بوستان قائم برگزار میشود.
