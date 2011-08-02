  1. دین و اندیشه
۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

ویژه برنامه "بر آستان جانان" در فرهنگسرای خاتم برگزار می‌شود

ویژه برنامه برآستان جانان به مناسبت ماه مبارک رمضان به منظور آشنایی بیشتر شهروندان با ویژگیها و آداب ماه نزول قرآن با ویژه برنامه‎های متنوع و گسترده‎ای در خدمت شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وفا برهانی مهمترین برنامه ویژه ماه مبارک رمضان را در فرهنگسرای خاتم را برآستان جانان معرفی کرد و گفت: این برنامه به طور همزمان در سطح شهر تهران و در 22 منطقه با هدف غنی سازی فرهنگی در قالبهای متنوع با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه برگزار می‎شود.

برهانی هدف از اجرای این برنامه را غنی سازی اوقات فراغت با 3 محور "برکت، رحمت و معنویت" دانست و اظهار داشت: در شبهای ماه مبارک برنامه‎هایی چون نمایش خیابانی، تئاتر، کلیپ، پرده خوانی، برپایی غرفه‎های متعدد در زمینه‎های گوناگون اجرا می شود.

وی تعداد غرفه‎ها را 18 غرفه در محوطه آمفی تئاتر روباز دانست و تأکید کرد: این غرفه‎ها عبارتند از غرفه کودک و نماز که به تصویر کشیدن نماز با هدف آموزش نماز برای کودکان است. غرفه نجوم که اطلاعات و آموزش ستاره شناسی و نجوم را در اختیار علاقمندان قرار می‏‎دهد. غرفه محصولات فرهنگی شامل کتاب، بروشور و سی دی های فرهنگی است.غرفه هنری، غرفه پیشگیری و مدیریت بحران، غرفه شهدای بهزیستی، غرفه قرآن بخوانید و جایزه بگیرید که ویژه کودکان است. غرفه قرآن درآینده هنر و جنگ نرم، غرفه آموزش قرآن، و....

این برنامه از ابتدا تا نیمه ماه مبارک رمضان بعد از نماز مغرب و عشا در فضای باز بوستان قائم برگزار می‏شود.

کد خبر 1372880

