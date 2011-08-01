طرح ضیافت در بازارهای توزیع ارزاق عمومی مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال قربانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این طرح پنج قلم جنس با تخفیف ویژه در این بازارها عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان میادین مشهد دارای 36 بازار میوه و تره بار و ارزاق عمومی است افزود: در 27 بازار عرضه میوه و تره بار این سازمان میوه و تره بارو سبزی بسته بندی شده نیشابور به قیمت کمیته نرخ گذاری که معمولا به صورت 10 درصد زیر قیمت سطح شهر است عرضه می شود.

قربانی تصریح کرد: در 9 بازار عرضه ارزاق عمومی تخفیفات جاری شامل ارزاق 10 درصد زیر قیمت مندرج بر روی کالا، لبنیات خارج از استان پنج درصد، لبنیات داخل استانی 10 درصد، فرآورده های پروتئینی شامل سوسیس و کالباس با 10 درصد، شوینده ها پنج درصد، کالاهای بهداشتی با 10 درصد زیر قیمت درج شده بر روی کالا ها به شهروندان ارائه می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز و سفید 4.5 درصد زیر قیمت مراکز عمده فروش و شکر فله و قند کله با نرخ مصوب بازرگانی عرضه می شود.

قربانی به نظارت مستمر بر فعالیت بازار ها و میادین سازمان اشاره کرد و گفت: در هر بازار ناظران مقیم در بازار بر کار فروش نظارت بر بازارها را برعهده داشته و پاسخگوی شکایات مردمی و پذیرای پیشنهادات و انتقادات مردمی خواهند بود.