البخیتی: دشمن سعودی فاقد راهبرد و سردرگم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، به المیادین گفت: مقامات سعودی فاقد راهبرد مشخصی هستند و از کوری راهبردی رنج می‌برند.

وی افزود: ما همچنان خواستار صلح فراگیر هستیم، اما ادامه تجاوز ما را مجبور به تغییر دکترین دفاعی خود خواهد کرد.

البخیتی تاکید کرد: اگر عربستان سعودی حملات خود را متوقف نکند، ما برنامه‌های خود را تغییر خواهیم داد. دشمن سعودی دچار سردرگمی است و از دست یابی به اهداف عاجز است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: اصرار سعودی بر محاصره و تجاوز، با هدف راضی کردن آمریکا و دشمن اسرائیلی و طفره رفتن از تعهدات صلح است.

وی تصریح کرد: ما به دنبال توسعه‌طلبی در داخل یمن نیستیم و دست یاری به سوی شرکای خود در کشور دراز می‌کنیم. ما به هر حماقت سعودی در یمن با هدف قرار دادن شریان اقتصادی و مراکز نظامی آن پاسخ خواهیم داد.

البخیتی تاکید کرد:توقف جنگ بیش از آنکه به نفع یمن باشد، به نفع عربستان سعودی است. ما هم مرد جنگ هستیم و هم طرفدار صلح. ما مشتاق کاهش تنش در جبهه‌های داخلی هستیم، اما ادامه جنگ داخلی به زیان عربستان است.

وی گفت: موضع شورای انتقالی جنوبی یمن پس از آشکار شدن برنامه‌های توسعه‌طلبانه عربستان سعودی برای آنها شرافتمندانه است. امارات در جنگ فعلی عربستان سعودی علیه یمن شرکت ندارد.

البخیتی افزود: ما به امارات توصیه می‌کنیم از اتحاد با آمریکا خارج شود و می‌تواند یک کشور بی‌طرف باشد.

او گفت: تصمیم مزدوران برای شروع آنچه که آنها نبرد آزادسازی صنعا می‌نامند، تصمیمی انتحاری، از روی سرخوردگی و نشدنی است. آمریکا مایل است که در کنار عربستان سعودی در نبرد یمن بجنگد، اما از عواقب آن می‌ترسد. به نفع آمریکاست که جنگ علیه یمن با پول اعراب ادامه یابد.