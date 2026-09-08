به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان گفت: دانشگاه فرهنگیان تربیت معلمان و دبیرانی را بر عهده دارد که نسل آینده‌ساز کشور را آموزش می‌دهند و به همین دلیل، این دانشگاه از اهمیت خاص و زیربنایی برخوردار است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات فضاهای فیزیکی این دانشگاه افزود: مسائل مربوط به فضاهای آموزشی مطرح شده که با حساسیت دنبال خواهد شد و ان‌شاءالله پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام می‌گیرد.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت پوشش تحصیلی بازماندگان از تحصیل تصریح کرد: در مقطع ابتدایی، بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل هستند که باید تحت پوشش آموزش قرار بگیرند؛ این کودکان سرمایه‌های کشور هستند و نباید از تحصیل فاصله بگیرند.

موالی‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط آموزش و پرورش و همکاری دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات در زمینه آموزش، سرمایه‌گذاری برای ساماندهی نسل آینده‌ساز کشور در مسیر صحیح است.

وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان مسئولیت خطیر و حساسی بر عهده دارد، اظهار کرد: همه باید کمک کنیم تا سطح آموزش و کیفیت آن در نقاط مختلف استان، چه در مناطق شهری و چه در مناطق عشایری، روستاها و بخش‌ها، در طراز مناسبی قرار گیرد.

استاندار خوزستان با اشاره به رابطه مستقیم رشد و توسعه با کیفیت آموزش گفت: رشد و توسعه استان در گرو طراز تحصیلی و کیفیت آموزش است و موضوع مهارت‌آموزی در زمینه‌های مختلف باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

موالی‌زاده با تأکید بر عزم جدی برای ارتقای نظام آموزشی استان اظهار کرد: همه باید همت خود را مصروف آموزش عزیزان در سطوح مختلف کنیم و در این مسیر، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.