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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

درخت افرا با قدمت ۲ قرن در طاهرگوراب سقوط کرد

درخت افرا با قدمت ۲ قرن در طاهرگوراب سقوط کرد

صومعه‌سرا- بخشدار طاهرگوراب گفت: سقوط یک اصله درخت افرا با قدمت بیش از ۲۰۰ سال در روستای پشتیر طاهرگوراب، علاوه بر تخریب بخشی از حصار یک منزل مسکونی، مسیر ورودی این خانه را مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرکمال موسوی اظهار کرد: در پی بارش شدید باران و وزش باد، یک اصله درخت کهنسال از گونه افرا با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال در روستای پشتیر طاهرگوراب سقوط کرد.

وی افزود: این درخت حدود سه متر قطر و ۱۵ متر طول داشت که پس از سقوط، بخشی از حصار و دروازه ورودی یک منزل مسکونی تخریب و مسیر دسترسی به این خانه نیز مسدود شد.

بخشدار طاهرگوراب با اشاره به وارد شدن خسارت به لوله گاز منزل مسکونی، تصریح کرد: با توجه به اینکه این درخت متعلق به منابع طبیعی است، کارشناسان منابع طبیعی شهرستان صومعه‌سرا در محل حادثه حاضر شده و اقدامات لازم برای جابه‌جایی درخت و رفع خطر را آغاز کرده‌اند.

موسوی ادامه داد: به دلیل تنومندی و حجم بالای درخت، عملیات برش و بازگشایی مسیر با همکاری دهیاری و استفاده از چند دستگاه اره موتوری در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات جمع‌آوری بقایای درخت و بازگشایی مسیر ورودی منزل مسکونی انجام شود تا شرایط برای تردد ساکنان فراهم شود.

کد مطلب 6941566

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