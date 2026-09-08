درخت افرا با قدمت ۲ قرن در طاهرگوراب سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرکمال موسوی اظهار کرد: در پی بارش شدید باران و وزش باد، یک اصله درخت کهنسال از گونه افرا با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال در روستای پشتیر طاهرگوراب سقوط کرد.
وی افزود: این درخت حدود سه متر قطر و ۱۵ متر طول داشت که پس از سقوط، بخشی از حصار و دروازه ورودی یک منزل مسکونی تخریب و مسیر دسترسی به این خانه نیز مسدود شد.
بخشدار طاهرگوراب با اشاره به وارد شدن خسارت به لوله گاز منزل مسکونی، تصریح کرد: با توجه به اینکه این درخت متعلق به منابع طبیعی است، کارشناسان منابع طبیعی شهرستان صومعهسرا در محل حادثه حاضر شده و اقدامات لازم برای جابهجایی درخت و رفع خطر را آغاز کردهاند.
موسوی ادامه داد: به دلیل تنومندی و حجم بالای درخت، عملیات برش و بازگشایی مسیر با همکاری دهیاری و استفاده از چند دستگاه اره موتوری در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: تلاش میشود در کوتاهترین زمان ممکن عملیات جمعآوری بقایای درخت و بازگشایی مسیر ورودی منزل مسکونی انجام شود تا شرایط برای تردد ساکنان فراهم شود.
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