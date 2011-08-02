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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

روسیه مخالف استقرار موشکهای آمریکایی در دریای سیاه است

روسیه مخالف استقرار موشکهای آمریکایی در دریای سیاه است

نماینده روسیه در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از مخالفت کشورش با استقرار سامانه ضد موشکی آمریکا در دریای سیاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری روگوزین در این باره گفت: روسیه مخالف استقرار موشک های دریایی و رادارهایی است که آمریکا در صدد استقرار آنها در منطقه دریایی سیاه ترکیه است.

روگوزین که امروز سه شنبه در آنکارا صحبت می کرد، افزود: روسیه مخالف استقرار نیروی دریایی کشورهایی است که تسلیحات خود را به نمایش در می آورند در حالی که هیچ ارتباطی هم با حوزه دریای سیاه ندارند.

نماینده روسیه در ناتو گفت: دریای سیاه همیشه دریایی دوستی و همکاری بوده و باید در آینده اینطور باقی بماند.

روسیه و ناتو توافق کردند تا بر روی یک سامانه سپر موشکی کار کنند اما ناتو خواهان آن است تا این همکاری بر روی دو سامانه مجزا بر اساس تبادل اطلاعات باشد در حالی که روسیه به همکاری در یک سامانه موشکی "کاملاً مشترک" می اندیشد.

کد مطلب 1373497

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