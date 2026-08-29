به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکری ظهر شنبه در نشست توجیهی طرح ملی «مانا» که با هدف رفع موانع اجرایی و هماهنگی دستگاههای استان ایلام تشکیل شد، بر ضرورت تفویض اختیار به استانها و کاهش بروکراسی اداری تأکید کرد.
وی در این نشست که با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی استان ایلام برگزار شد، اظهار داشت: طرح مانا اگرچه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است، اما تحقق اهداف آن منوط به عزم جدی و هماهنگی همه دستگاهها در سطح استانهاست و باید با شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی، زمینه برای اجرای هرچه بهتر این طرح فراهم شود و از موازیکاری و تمرکزگرایی پرهیز گردد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از برنامههای اصلاح نظام اداری در ادوار گذشته عموماً در سطح ستاد و بدون توجه به ظرفیتهای استانی تدوین و ابلاغ شدهاند، تصریح کرد: این رویکرد باعث شده تا شبکه اجرایی در استانها و شهرستانها به درستی درگیر نشوند و نتیجه مطلوب حاصل نشود، اما در طرح مانا تلاش شده تا با تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی برای هر دستگاه و تهیه برش استانی، نقش و سهم هر استان به روشنی تعیین شود تا مدیران استانی بتوانند با اختیارات کافی، نسبت به حل مسائل واقعی مردم اقدام کنند.
رئیس امور تحول اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین موانع پیشروی اجرای طرح مانا، عدم باور به توانمندیهای نیروهای متخصص در استانها و اصرار بر انجام امور از طریق مرکز است، افزود: تجربه موفق دولت در دو جنگ اخیر نشان داد که با تفویض اختیار و واگذاری مسئولیتها به استانها، میتوان کارها را با سرعت و کیفیت بهتری پیش برد و این رویکرد باید در نظام اداری کشور نهادینه شود تا شاهد کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و بهبود رضایت مردم باشیم.
ذاکری با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه به عنوان پیشگام این رویکرد، اقدام به شناسایی وظایف و اختیارات قابل واگذاری به مدیریت استانی و شهرستانی کرده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کارهایی که هماکنون برای انجام آنها باید به تهران مراجعه کرد، به راحتی و با صرف زمان بسیار کمتر در همان استان یا شهرستان قابل انجام است و این امر نه تنها موجب صرفهجویی در وقت و هزینه میشود، بلکه زمینه را برای تمرکززدایی واقعی و توسعه متوازن استانها فراهم میآورد.
وی در پایان با بیان اینکه اصلاح نظام اداری نیازمند تغییر نگرش و حرکت از روزمرگی به سمت مسئلهمحوری و نتیجهگرایی است، اظهار داشت: امیدوار میرود با برگزاری چنین نشستهای توجیهی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، موانع پیشروی طرح مانا برطرف شود و بتوانیم گامی مؤثر در جهت کاهش بروکراسی، ارتقای بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات به مردم برداریم و شاهد تحولی ماندگار در نظام اداری کشور باشیم که نتیجه آن، توسعه همهجانبه و کاهش مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و مهاجرت از استانها خواهد بود.
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