به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشستی با تشریح ابعاد تاب‌آوری و اقتدار دفاعی کشور، بر نقش برجسته راهبردهای بومی، هوشمندی زیرساختی و همبستگی ملی در عبور از بحران‌ها تأکید کرد.

سردار جلالی با تمجید از ایستادگی، هوشیاری و روحیه ایثار جامعه، الگوی دفاع مردم‌پایه را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کشور دانست و اظهار داشت: همراهی، وحدت و همبستگی آحاد مردم و حضور خودجوش آنان در عرصه، معادلات محاسباتی بدخواهان نظام را برهم زد و تعاریف جدیدی را به مؤلفه‌های توان دفاعی و مقاومت کشور افزود.

وی با اشاره به ثبات ساختاری و مدیریت هوشمندانه شهری در شرایط سخت افزود: برخلاف تصور رسانه‌های بیگانه، ساختار مدیریتی و خدماتی کشور با صلابت به کار خود ادامه داد. استمرار بی‌وقفه خدمات شهری، حفظ طراوت پایتخت و آغاز سریع عملیات بازسازی مناطق آسیب‌دیده، نشان از الگویی موفق در مدیریت بحران دارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین به اقدام مبتکرانه در سامانه اسکان موقت اشاره کرد و گفت: با یک مدیریت ملی و خودجوش، اسکان مناسب خانواده‌های آسیب‌دیدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شد و فاز اسکان موقت بدون تشکیل اردوگاه‌های آسیب‌پذیر و با حفظ کرامت شهروندان به پایان رسید.

ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و تداوم خدمات‌رسانی

سردار جلالی در ادامه به تبیین نقش دستورالعمل‌های تخصصی پدافند غیرعامل در ارتقای تاب‌آوری ملی پرداخت و تصریح کرد: اجرای راهکارهایی نظیر زون‌بندی سایبری، آماده‌سازی قطعات یدکی، ایجاد ظرفیت‌های پشتیبان و مدیریت دقیق سوخت با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو، موجب شد تا بخش عمده‌ای از نقاط آسیب‌دیده در کمترین زمان ممکن به مدار خدمت‌رسانی بازگردند و از بروز قطعی‌های طولانی جلوگیری شود.

وی با تأکید بر پایداری زنجیره تأمین کشور خاطرنشان کرد: حفظ امنیت غذایی، تامین فراوان کالاهای اساسی در بازار، تداوم ارائه خدمات بانکی با وجود پیچیده‌ترین حملات سایبری و بازگشت‌پذیری سریع خدمات، ثبات و سرپا ماندن کشور را تضمین کرد. این سطح از تاب‌آوری ملی، نشان‌دهنده موفقیت دستگاه‌های مختلف در اداره پایداری جامعه است.

خودکفایی دفاعی و اقتدار بازدارنده

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به جهش تکنولوژیک و توانمندی‌های بومی در حوزه دفاعی گفت: ایران اسلامی امروز با عبور از وابستگی‌های گذشته، به طراح و سازنده پیشرفته‌ترین سامانه‌های موشکی، پهپادی و دریایی تبدیل شده است. اتکا به دانش بومی و توانمندی متخصصان داخلی، اقتدار و بازدارندگی مؤثری را رقم زده که اذعان اندیشکده‌های بزرگ نظامی جهان به بن‌بست محاسباتی در برابر ایران را به همراه داشته است.

وی افزود: این توانمندی بومی و پاسخ‌های قاطع و مدبرانه نیروهای مسلح، هزینه‌ساز بودن هرگونه تعرض را به اثبات رسانده و امنیت و تمامیت ارضی کشور را با صلابت حفظ کرده است.

بازسازی جهادی صنایع با توان دانش‌بنیان داخلی

سردار جلالی با تمجید از تلاش‌های شبانه‌روزی صنعتگران و متخصصان کشور در بازدیدهای میدانی اخیر اظهار داشت: قدرت بازسازی و برگشت‌پذیری صنایع کشور حیرت‌انگیز است. کارگران و متخصصان داخلی در مجتمع‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی با تلاش سه‌شیفته و تکیه بر دانش بومی، واحدهای آسیب‌دیده را در کوتاه‌ترین زمان بازسازی کرده و به چرخه تولید بازگردانده‌اند.

پیوستگی میدان و دیپلماسی؛ ضرورت هوشیاری در جنگ روایت‌ها

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور دیپلماسی متکی بر اقتدار میدانی را مکمل مجاهدت‌ها خواند و افزود: دیپلمات‌ها و نمایندگان نظام در چارچوب خطوط قرمز تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری، برای تثبیت پیروزی‌های میدان تلاش می‌کنند و حمایت از این مسیر در عرصه سیاسی یک اصل راهبردی است.

وی با هشداری در خصوص اهمیت «جهاد تبیین» و مدیریت جنگ روایت‌ها تاکید کرد: دستاوردها و پیروزی‌های ملموس کشور باید به درستی و با روش‌های هنرمندانه برای افکار عمومی تبیین شود. رسانه‌ها و فعالان فرهنگی باید با هوشیاری، مانع از جنگ روانی دشمن شده و واقعیت‌های افتخارآمیز ایستادگی ملت را روایت کنند.

سردار جلالی در پایان بر اهمیت پاسخگویی مستدل به ابهامات جامعه با رعایت اصل طبقه‌بندی اطلاعات تاکید کرد و گفت: حفظ وحدت، انسجام ملی و همبستگی داخلی، شرط اصلی برای تثبیت دستاوردهای بزرگ و عبور سرافرازانه کشور از تمامی چالش‌ها است.