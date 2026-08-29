به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح شنبه در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهمیت امنیت غذایی اظهار کرد: امنیت غذایی تنها به معنای تولید غذا نیست، بلکه دسترسی آسان مردم به مواد غذایی، سلامت و کیفیت محصولات و تابآوری در شرایط سخت را نیز شامل میشود.
وی افزود: یکی از برنامههای مهم بخش کشاورزی، افزایش ارزش افزوده و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد است که در برنامههای توسعهای کشور مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق آن راهبردهای مختلفی تعریف شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با اشاره به رویکرد «تولید مردمبنیان» گفت: در این رویکرد باید تولید بر ظرفیتهای داخلی، دانش بومی، توانمندی کشاورزان و فناوریهای نوین متکی باشد.
ضرورت حرکت به سمت کشاورزی صادراتمحور
شفیعی، تولید صادراتمحور را یکی دیگر از راهبردهای مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: باید به سمت تولید محصولاتی حرکت کنیم که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، قابلیت حضور در بازارهای خارجی را نیز داشته باشند.
وی با اشاره به چالشهای دو سال اخیر بخش کشاورزی اظهار کرد: خشکسالی، پدیده النینو، کاهش منابع آبی و کاهش آب تخصیصی براساس برنامه هفتم توسعه از جمله مشکلاتی بوده که بخش کشاورزی با آنها مواجه شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی ادامه داد: تشدید تحریمها نیز شرایط فعالیت و تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورزان و تولیدکنندگان را دشوارتر کرده است.
افزایش هزینه تولید فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است
شفیعی با اشاره به تأثیر سیاستهای اقتصادی بر بخش کشاورزی گفت: سیاستهای ارزی، تصمیمات سازمان برنامه و بودجه، حقوق گمرکی و افزایش هزینههای تولید، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت کشاورزان و تولیدکنندگان اثرگذار است.
وی افزود: افزایش حدود ۶۰ درصدی هزینه نیروی کار نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و لازم است این موضوع در سیاستگذاریهای بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
کشاورزان باید از آینده مقررات اطلاع داشته باشند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی بر ضرورت افزایش پیشبینیپذیری مقررات در این بخش تأکید کرد و گفت: کشاورز، تولیدکننده، صادرکننده و سرمایهگذار باید بتوانند از قبل بدانند قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت آنها در ماهها و سال آینده چگونه خواهد بود.
وی افزود: تصمیمهای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی میتواند برنامهریزی فعالان بخش کشاورزی را مختل کند، بنابراین ثبات سیاستها، اعلام بهموقع ضوابط و پرهیز از تغییرات ناگهانی باید در دستور کار قرار گیرد.
شفیعی خاطرنشان کرد: افزایش پیشبینیپذیری مقررات موجب برنامهریزی مطمئنتر، کاهش ریسک تولید و افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی خواهد شد.
افزایش بهرهوری آب ضرورت بخش کشاورزی است
وی همچنین بر اجرای اقدامات زیربنایی در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: افزایش بهرهوری آب یکی از ضروریترین اقدامات در شرایط کنونی است و باید با توسعه روشهای نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع موجود، بهرهوری آب در بخش کشاورزی افزایش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی فرآیند توزیع در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای موجود و حرکت به سمت روشهای هوشمند میتواند به مدیریت بهتر منابع و کاهش بخشی از مشکلات کشاورزان کمک کند.
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