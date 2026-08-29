به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آبفا یزد، محمد فدوی، با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی و احتمال وقوع شرایط بارشی شدید در برخی نقاط کشور، گفت: با توجه به احتمال بروز بارندگیهای سیلابی و آثار آن بر زیرساختهای آب و فاضلاب، مجموعه آبفای استان یزد با برگزاری جلسات تخصصی و بررسی سناریوهای مختلف، تمهیدات لازم برای افزایش تابآوری و حفظ پایداری شبکههای آب و فاضلاب را در دستور کار قرار داده است.
فدوی ادامه داد: در همین راستا، اقدامات پیشگیرانه و آمادگی عملیاتی در دستور کار قرار گرفته که از جمله آن میتوان به بیمه تأسیسات حیاتی در معرض خطر سیلاب، آمادهسازی پمپهای قدرتمند برای تخلیه آب، تهیه سیفونبند برای مشترکین در معرض خطر پسزدگی فاضلاب و تأمین کنتورهای جایگزین برای موارد احتمالی آسیبدیده اشاره کرد.
مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفا یزد خاطرنشان کرد: ناوگان عملیاتی، اکیپهای اتفاقات و یگانهای ویژه بهرهبرداری آب و فاضلاب برای حضور سریع در محل حوادث آماده شده و تأمین سوخت مورد نیاز ماشینآلات عملیاتی نیز پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، افزایش تابآوری تأسیسات، کاهش زمان واکنش در شرایط اضطراری، جلوگیری از اختلال در خدماترسانی و حفظ پایداری شبکههای آب و فاضلاب است.
فدوی با بیان اینکه پیشگیری و آمادگی، بخش مهمی از مدیریت بحران است، گفت: شرکت آب و فاضلاب استان یزد پیش از وقوع هرگونه حادثه احتمالی، با شناسایی نقاط آسیبپذیر، برگزاری جلسات هماهنگی و آمادهسازی تجهیزات و نیروهای عملیاتی، تلاش میکند شرایط لازم برای مدیریت سریع و مؤثر حوادث را فراهم کند.
وی در پایان افزود: پایداری شبکه، افزایش تابآوری زیرساختها و ارتقای کیفیت و سرعت خدمترسانی به مشترکین از مهمترین اهداف و رسالتهای شرکت آب و فاضلاب استان یزد است و در این مسیر، آمادگی نیروهای عملیاتی و تجهیزات شرکت بهصورت مستمر پایش خواهد شد.
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