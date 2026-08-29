به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی پیش از ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به روند نظارت بر محموله‌های ورودی به استان اظهار کرد: کنترل بهداشتی نهاده‌های دامی از مهم‌ترین وظایف دامپزشکی در مبادی ورودی کشور است و این فرآیند با هدف جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا و تضمین سلامت زنجیره تولید انجام می‌شود.

وی افزود: در دولت چهاردهم، سه هزار و ۳۳۵ مجوز بهداشتی برای واردات نهاده‌های دامی صادر شده که این میزان نسبت به دوره مشابه، ۳۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه بنادر استان سهم مهمی در ورود نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور دارند، گفت: محموله‌های وارداتی پس از انجام بررسی‌های لازم از نظر ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای، مجوز ورود و ترخیص دریافت می‌کنند.

آقاپور کاظمی ادامه داد: مجموع نهاده‌های دامی واردشده از مبادی مازندران در این مدت به ۴ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۴۷ تن رسیده و نظارت‌های تخصصی بر این محموله‌ها به صورت مستمر انجام شده است.

وی با اشاره به فعالیت نیروهای قرنطینه در بنادر نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار، بیان کرد: تلاش شده است ضمن کاهش زمان انجام فرآیندهای اداری، الزامات بهداشتی در تمامی مراحل ورود و ترخیص محموله‌ها بدون وقفه دنبال شود.

مدیرکل دامپزشکی مازندران تصریح کرد: نهاده‌های دامی به عنوان یکی از نیازهای اساسی واحدهای پرورش دام و طیور، نقش مستقیمی در استمرار تولید دارند و هرگونه اختلال در تأمین آنها می‌تواند بر فعالیت این بخش اثرگذار باشد.

آقاپور کاظمی خاطرنشان کرد: حضور مستمر کارشناسان دامپزشکی در مبادی ورودی و بررسی محموله‌ها، بخشی از اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از سرمایه‌های دامی و تضمین سلامت محصولات تولیدی است.

وی تأکید کرد: روند نظارت بر نهاده‌های وارداتی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل تأمین نیاز واحدهای تولیدی و در عین حال حفظ الزامات بهداشتی ادامه خواهد داشت.