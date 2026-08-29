به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح شنبه در آیین افتتاح ابرپروژه مجموعه پل‌ها و زیرگذر بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی که با حضور ویدئوکنفرانسی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برگزار شد، با اشاره به پروژه‌های متعدد افتتاح‌شده در هفته دولت اظهار کرد: سال گذشته چندین ابرپروژه استان از جمله پروژه‌های آب، انرژی خورشیدی و مدارس با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد.

وی ادامه داد: در حوزه بازسازی پس از جنگ نیز ۹۶ درصد منازل مسکونی تخریب‌شده توسط شهرداری بازسازی شده و حدود ۲۳ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در دست اقدام قرار گرفته است.

استاندار افزود: اصفهان با سایر استان‌ها تفاوت دارد؛ ما هر هفته چندین افتتاح و کلنگ‌زنی داریم و تنها به مناسبت‌هایی مانند هفته دولت یا دهه فجر بسنده نمی‌کنیم.

به گفته جمالی نژاد، حجم پروژه‌های استان نسبت به سال قبل حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و بودجه شهرداری‌ها نیز علی‌رغم شرایط سخت، حدود ۴۵ درصد رشد داشته است. بخش عمده پروژه‌ها مربوط به حوزه شهری و شهرداری‌هاست.

شهردار: ۴۸۹ پروژه عمرانی در شهر اصفهان در حال اجراست



در ادامه علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان نیز گفت: بودجه شهرداری اصفهان ۵۷ تا ۵۸ همت بوده و سال‌هاست نسبت ۷۰ درصد عمرانی و ۳۰ درصد جاری را حفظ کرده‌ایم.

وی ادامه داد: یک‌هزار و ۱۶۳ پروژه متوقف‌شده داشتیم که با بودجه شش‌ماهه، ۴۸۹ پروژه آغاز شده است. از این تعداد حدود یکصد پروژه به اتمام رسیده یا پیشرفت بالای ۹۰ درصد دارد و ۳۸۶ پروژه در حال اجراست.

شهردار اصفهان درباره پروژه امروز خهطرنشان کرد: بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی به طول سه هزار متر و عرض ۵۰ متر احداث شده که از این میزان، یک‌هزار و ۸۰۰ متر زیرگذر است و شامل شش پل سواره‌رو و یک پل عابرپیاده می‌شود. این پروژه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های شهری است.

قاسم‌زاده به تأثیر مهم طرح اشاره کرد و افزود: روان‌سازی ترافیک، کاهش زمان سفر و مصرف سوخت، اتصال به رینگ چهارم و کنارگذر شهر که ورود ماشین‌های سنگین به داخل شهر را کاهش می‌دهد،

وی تصریح کرد: رفع مشکل هفت‌ساله تصادفات ترافیکی این مسیر و محرک توسعه و ارتقای کیفیت زندگی شهری در محله حصه (شمالی و جنوبی) به‌عنوان یکی از مناطق کم‌برخوردار شهر از دیگر مزایای این پروژه است.

شهردار اصفهان تأکید کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، یکی از مهم‌ترین ورودی‌های شرقی اصفهان ساماندهی شده و رفاه شهروندان افزایش می‌یابد.