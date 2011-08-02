به گزارش خبرگزاری مهر، آدمی با اشاره به تشکیل شورای اجتماعی دفتر مطالعات فرهنگی و برنامهریزی اجتماعی از تشکیل کمیته اخلاق در این شورا خبر داد و افزود: این شورا با همکاری کمیسیون ملی یونسکو، به تدوین و تالیف کتب با مفاهیم اخلاقی به زبان ساده برای دانشجویان خواهد پرداخت.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامهریزی اجتماعی، ضمن تاکید بر همکاری و تعامل کمیته اخلاق شورای اجتماعی این دفتر با نهادهای بینالمللی گفت: این کمیته ضمن تدوین و توصیه سیاستهای اخلاقی برای رویارویی با چالشها توسعهای ناشی از گسترش فناوری به دنبال افزایش ارتباطات با کمیسیون جهانی اخلاق در دانش علمی و فناوری(Comest) و تقویت رصدخانه جهانی برخط اخلاق(GEObs) است.
وی درباره وظایف این کمیته که با همکاری کمیسیون ملی یونسکو فعالیت میکند، گفت: این کمیته با هدف ترویج اخلاق در علم و فناوری، حمایت از مطالعات آیندهنگرانه، چالشهای جدید اخلاقی بویژه در چارچوب رویکرد اخلاقی به توسعه پایدار به بررسی موضوعاتی نظیر اخلاق زیستی، اخلاق علم و فناوری، اخلاق پژوهشی، اخلاق زیستمحیطی و اخلاق رسانه و ارتباطات میپردازد.
بنابراین گزارش شورای اجتماعی دفتر مطالعات فرهنگی و برنامهریزی اجتماعی که کمیته اخلاق در آن تشکیل شده است، متشکل از نمایندگان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران، سازمانهای جهانی یونسکو وآیسسکو، نیروی انتظامی و همچنین اعضای هیأت علمی و نمایندگان دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی از چندی پیش فعالیت خود را آغاز کرده است.
همچنین بررسی آسیبهای اجتماعی مرتبط با دانشجویان و دانشگاهیان، بررسی دگرگونیهای اجتماعی با تاکید بر وضعیت جوانان و ایجاد شبکههای اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای انجمنهای علمی دانشجویی از جمله اهداف این شورا عنوان شده است.
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