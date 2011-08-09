کرمان؛ شهری که به کانون ترافیک تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر در ساعات مختلف شبانه روز، خیابانهای شهر کرمان شاهد تردد خودروهایی است که تعدادشان از میانگین کشوری بالاتراست.

در کنار این، روند پرسرعت گواهینامه دار شدن نسل جوان و افزایش تعداد خودروهای شماره گذاری شده و از طرفی، عرض کم معابر سطح شهر، نشان از آن دارد که گره ترافیکی کرمان از آنچه که هست هم، کورتر خواهد شد و این وضعیت، شهروندان کرمانی را کلافه کرده است.

خستگی رانندگان کرمانی از ترافیک خیابانها

یکی از رانندگان خط تاکسی مسیر شریعتی کرمان که از شلوغ ترین و پر رفت و آمدترین معابر شهری است در این باره به خبرنگار مهر می گوید: ما ساعات بسیاری از روز را مجبوریم در ترافیک سپری کنیم که این وضعیت خستگی را برای رانندگان چند برابر می کند.

وی که نمی خواهد نامی از او در گزارش آورده شود، اظهار می کند: با نرخی که در حال حاضر سوخت دارد اصلا مقرون به صرفه نیست که روی خطوط تاکسی کار کنیم چرا که مجبوریم به خاطر ترافیک ساعتهای زیادی را به جای جا به جا کردن مسافر در خیابانها معطل بمانیم.

وی ادامه می دهد: متاسفانه وضعیت خیابانهای شهر هم به گونه ای است که برای رسیدن به مسیری که مورد نظرمان است کوچه و یا خیابان فرعی هم وجود ندارد تا بتوانیم از چند مسیر حرکت کنیم.

برنامه ای برای رفع مشکل مشاهده نکرده ایم

یکی دیگر از شهروندان کرمانی هم در این رابطه اظهار می کند: سالهاست که ما شاهد افزایش ترافیک در خیابانهای شهر کرمان هستیم اما تا کنون هیچ برنامه ای که نشان دهد این مشکل در حال رفع شدن است را مشاهده نکرده ایم.

ناصر سلطانی می افزاید: در بحث های کارشناسی بسیار شنیده ایم که توسعه حمل و نقل عمومی بهترین راهکار برای حل مسئله ترافیک شهرها شناخته شده اما این مسئله در شهر کرمان به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی ادامه می دهد: کرمان به صف کلانشهرهای کشور پیوسته است اما در این کلانشهر نه از قطار شهری و نه از مترو خبری است.

سلطانی می گوید: اتوبوس های شرکت واحد هم به هیچ وجه سرویس دهی مطلوبی ندارند و این مسئله شهروندان را مجبور می کند که ازخودروهای شخصی خود استفاده کنند.

این شهروند کرمانی ادامه می دهد: وقی هم که با خودروهای شخصی به خیابانها می آییم جز کلافگی و ساعتها معطلی چیز دیگری برایمان باقی نمی ماند.

اوضاع ترافیکی شهر بدتر خواهد شد

اینکه روز به روز بر تراکم خودروها در مسیرهای شهر کرمان افزوده می شود مسئله ای است که کارشناسان ترافیکی هم آن را تایید می کنند؛ محمدحسین انجم شعاع، کارشناس ترافیک نظام مهندسی استان کرمان می گوید: اگر راهکارهای حل این معضل شهری در کرمان، اجرایی نشود صد درصد اوضاع ترافیکی شهر بدتر خواهد شد.

وی اظهار می کند: می توان با در پیش گرفتن راهکارهای کوتاه مدت این مسئله را حل کرد.

انجم شعاع، نصب چراغهای راهنمایی هوشمند، اجرا کردن طرح پارکبان در خیابان‌های اصلی شهر، احداث خطوط ویژه سرویس عمومی، خط‌ کشی معابر، احداث تقاطع‌های غیرهمسطح و تا حدودی تعریض و اصلاح هندسی معابر را از جمله اقدامات انجام شده برای رفع معضل ترافیک در کرمان می داند و می افزاید: اما برای باز کردن گره ترافیکی نه در شهر کرمان بلکه در همه شهرها می توان طرح زوج و فرد و محدود کردن استفاده از وسایل شخصی را اجرا کرد.

وی می گوید: با این طرح، مردم ترغیب به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می شوند که البته باید همراه با محدودیت استفاده از خودروها، امکانات حمل و نقل عمومی را که در کرمان تنها اتوبوس های شرکت واحد است را، تقویت کرد.

اتوبوس‌ سریع‌السیر؛ تنها راهکار

معاون اسبق ترافیک شهرداری کرمان تصریح می‌کند: تنها راه‌حل رفع مشکل ترافیک شهر کرمان در شرایط فعلی با توجه به منابع محدود مالی، تقویت و اولویت دادن به سرویس همگانی و راه‌اندازی اتوبوس‌های سریع‌السیردر مسیرهای شرقی - غربی حدفاصل فرودگاه تا میدان شهدا و در مسیر شمال - جنوبی در مسیر خیابان شهید مصطفی خمینی تا شهید رجایی است.

انجم‌شعاع می‌گوید: هزینه‌ راه‌اندازی اتوبوس‌های سریع‌السیر از قطار شهری بسیار پایین‌تر است چون این سیستم از سطح معابر فعلی استفاده می‌کند و حتی از اتوبوس‌های موجود در شرکت واحد هم می‌توان بهره گرفت.

انجم شعاع تاکید می کند: این پیشنهاد در حال حاضر سریعترین، کم هزینه ترین، بهترین و کم بودجه ترین پیشنهاد برای رفع مشکل ترافیک شهر کرمان است البته همراه با محدود کردن وسایل نقلیه شخصی در خیابانها.

به هر حال، اگر چه ترافیک از تکاپو، جنب و جوش و حیات جامعه خبر می دهد اما قفل شدن خودروها در خیابانها، زندگی شهروندان کرمانی را مختل کرده است در این شرایط، لزوم چاره اندیشی برای رفع این معضل بیش از پیش ضرورت دارد.