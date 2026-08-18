۱۴ هزار روستای زیر ۲۰ خانوار در برنامه آبرسانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، امینی عصر سه‌شنبه در پویش سراسری آبرسانی به ۴۷۲ روستای کشور، از جمله روستای آکند ساری، با تشریح وضعیت دسترسی مردم ایران به آب شرب اظهار کرد: بر اساس آخرین پایش مشترک سازمان جهانی بهداشت و یونیسف در سال ۲۰۲۵، ایران با پوشش حدود ۹۴ درصدی در بالاترین سطح دسترسی به آب شرب قرار دارد؛ در حالی که میانگین جهانی این شاخص حدود ۷۴ درصد است.

وی افزود: این شاخص بر اساس دسترسی به منبع آب بهبودیافته در محل، فراهم بودن آب در زمان نیاز و عاری بودن آب از آلودگی ارزیابی می‌شود و جایگاه ایران در این بخش نشان‌دهنده اقدامات گسترده انجام‌شده طی دهه‌های گذشته در حوزه آب و فاضلاب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه حدود ۷۳ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور تحت پوشش خدمات آب شرب قرار دارند، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۹۹ درصد جمعیت شهری از آب شرب برخوردارند.

امینی درباره وضعیت آب‌رسانی در مناطق روستایی نیز اظهار کرد: از حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی کشور، نزدیک به ۱۷ میلیون نفر، معادل ۸۷.۷ درصد، تحت پوشش خدمات آب شرب و بهداشت قرار دارند.

وی ادامه داد: از مجموع ۶۰ هزار و ۹۵۹ روستای کشور، ۲۸ هزار و ۵۰۹ روستا، معادل ۶۳.۴ درصد، از آب شرب پایدار برخوردار هستند و بخش دیگری از روستاها همچنان با مسئله تنش آبی و ناپایداری منابع مواجه‌اند.

مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع تنش آبی روستاها گفت: حدود ۳۲ هزار روستا در برنامه‌های آبرسانی و پایدارسازی آب شرب قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۱۸ هزار و ۴۶۵ روستا دارای جمعیت بیش از ۲۰ خانوار هستند و در برنامه هفتم توسعه نیز بر تأمین آب این روستاها تأکید شده است.

امینی افزود: همچنین حدود ۱۳ هزار و ۹۸۵ روستای زیر ۲۰ خانوار نیز در زمره روستاهای نیازمند اجرای طرح‌های آبرسانی قرار دارند و تلاش می‌شود با اولویت‌بندی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف، وضعیت دسترسی آنها به آب شرب بهبود یابد.

وی با اشاره به نقش قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، سردار آبرومند، سردار آبروند و نمایندگان مجلس در پیگیری طرح‌های آبرسانی روستایی گفت: همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای جهادی و نمایندگان مردم می‌تواند روند اجرای پروژه‌های آبرسانی و رفع مطالبات روستاییان را سرعت ببخشد.

امینی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی طرح‌های جدید، تنها افزایش تعداد روستاهای تحت پوشش نیست، بلکه پایدارسازی منابع و تأمین آب مطمئن برای روستاییان است و این موضوع در چارچوب برنامه هفتم توسعه باجدیت دنبال خواهد شد.