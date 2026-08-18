به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و هفتمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک امروز (سه شنبه ٢٧ مرداد) برگزار شد. مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته کمیته ملی المپیک در پایان این نشست در مورد مصوبات ان توضیح داد.



یکی از مصوبات مربوط به تعیین زمان انتخابات کمیته بود، به گفته علی نژاد این انتخابات ٧ دی برگزار می شود.



وی همچنین گفت: در مورد برخی اعضا مجمع هم تصمیم گیری شد، بر این اساس رضا قره خانلو، علی کفاشیان و مهدی علی نژاد به عنوان کارشناس خبره مردان و فریبا محمدیان و خانم شیرزاد به عنوان کارشناس خبره زنان انتخاب شدند.



وی ادامه داد: حسن رنگرز و مینو مداح به عنوان نماینده مربیان در مجمع حاضر می شوند و نیروی زمینی و دانشگاه آزاد هم نماینده باشگاه ها هستند.



علی نژاد تصریح کرد: همزمان با مجمع ٧ دی، موضوعاتی مانند تایید عملکرد کمیته، دریافت ها و پرداخت ها و تعیین حسابرس جدید هم انجام شود.



دبیر کل کمیته ملی المپیک همچنین از افزایش حقوق المپین ها به عنوان دیگر مصوبه نشست امروز یاد کرد و گفت: با توجه به تورم مقرر شد حقوق المپین ها ٥٠ درصد افزایش یابد، بر این اساس حقوق این ورزشکاران از ١٠ به ١٥ میلیون افزایش یافت. تعداد المپین ها ٦٥ نفر هستند.



علی نژاد همچنین به خارج شدن فدراسیون رزمی از فهرست اعضای مجمع کمیته ملی المپیک اشاره کرد و گفت: هیئت اجرایی موظف است لیست اعضای مجمع را بررسی کند، ام ام ای از فدراسیون رزمی جدا شده است، این فدراسیون در المپیک هم نیست، در نتیجه این فدراسیون از مجمع خارج شد.



وی با بیان اینکه زهرا کیانی به عنوان پرچمدار جدید کاروان ایران در ناگویا جایگزین آتوسا گلشادنژاد شده است، در مورد انصراف او گفت: مسافت محل استقرار اعضای کاراته با محل افتتاحیه زیاد است، از طرف دیگر برگزارکنندگان بازی ها اعلام کرده اند که شرایط ایاب و ذهاب را نمی تواند تامین کنند، به همین دلیل ایشان انصراف داد، مسایل فنی برای ما مهم است، بنابراین با این تصمیم موافقت شد و زهرا کیانی جایگزین شد.



وی همچنین با تاکید بر تصویب چگونگی پرداخت پاداش به اعضای کادر فنی تیم های اعزامی به ناگویا گفت: مقرر شد در هر رشته ای معادل ٥٠ درصد مجموع پاداش ورزشکاران به فدراسیون پرداخت شود و با نظر رئیس به اعضای کادر فنی پرداخت شود.

علی نژاد همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با مکاتبه آرش میراسماعیلی با کمیته و فدراسیون ها مبنی بر اعلام ترکیب کاروان مطرح شد،گفت: اعضای مجمع حق دارند سوالات شان را مطرح کنند، این سوالات بررسی می شود و پاسخ داده می‌شود، در هیئت اجرایی یک ماه پیش مصوب کردیم که فهرست کاروان را منتشر کنیم اما مسئله اینجاست که زمان انتشار نباید اشکالی ایجاد کند، در برخی رشته ها هنوز ترکیب ها نهایی نشده و اگر اعلام کنیم شاید مشکلاتی ایجاد کند. در هر صورت تا اواسط شهریور اعلام می شود و این لزوما به خاطر مکاتبه صورت گرفته نیست، همانطور که گفتم در مجمع یک ماه پیش مصوب کرده بودیم.



علی نژاد در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با پیش بینی عملکرد کاروان ایران در ناگویا مطرح شد، گفت: ارزیابی علنی کردیم، بررسی ها انجام شده است و به صورت مداوم هم ارزیابی ها به روز می شود، به خاطر اینکه نمی خواهیم فشار روانی ایجاد کنیم از اعلام تعداد مدال خودداری می کنیم اما در مجموع شرایط بهتر از هانگژو خواهد بود.