تقسیم امکانات در مدارس عادلانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی عصر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش کرمان گفت: باید برنامه ریزی به گونه ای انجام شود که با تقسیم امکانات آموزشی و فیزیکی در مدارس والدین و دانش اموزان احساس تفاوت نکنند.

سعیدی با اشاره به دغدغه های ثبت نام دانش آموزان با شروع سال تحصیلی اظهار داشت: ساماندهی سرویس مدارس یکی از اولویتهای کاری آموزش و پرورش پیش از آغاز سال تحصیلی است.

وی با اشاره به راه اندازی مدارس هیئت امنایی گفت: این مدارس با هدف ارتقاء کیفیت آموزش راه اندازی شده اند.

این مسئول با اشاره به رشد آمار دانش آموزان کرمان در چند سال اخیر عنوان داشت: در سال جاری در بحث اعتبارات توجه ویژه ای به آموزش و پرورش برای ساخت و نوسازی مدارس شده است که امیدورایم در سال آینده شاهد بهبود کیفیت آموزش در کرمان باشیم.