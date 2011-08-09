جاده یاسوج - سمیرم بحرانی ترین جاده/ راهسازی متناسب با رشد استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر سلیمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسئله به علت عدم تغییر در ساختار این جاده طی شش سال اخیر و ترافیک سنگین این محور است.

وی کیلومتر یک تا 20 جاده یاسوج به اصفهان، محور "سراب تاوه" تا "دشتروم" در جاده یاسوج به بابامیدان، گچساران تا روستای سعادت آباد در محور گچساران به بهبهان، حدفاصل "توت نده" تا "پاتاوه" و "چناربرم" تا "لما" در جاده یاسوج به اصفهان، سه راهی تنگ مهریان، تقاطع " شاه قاسم" و " گنجه ای" و جاده دهدشت به چرام را از نقاط بحرانی در جاده های این استان عنوان کرد.

شناسایی 100 نقطه حادثه خیز

سلیمی یادآور شد: 100 نقطه حادثه خیز طبق آمار تصادفات در محورهای ارتباطی این استان شناسایی شده است.

وی بیان کرد: از این تعداد 27 نقطه اصلاح یا با علائم راهنمایی مشخص شده است و اصلاح 35 نقطه دیگر نیز در دست انجام است.

سلیمی بیان داشت: در چهار ماهه اول امسال میزان تلفات جاده ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10درصد کاهش یافته است.

این مسئول افزود: در تیرماه گذشته نیز میزان تلفات جاده ای در محور های ارتباطی استان 65 درصد کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: در مجموع در چهار ماهه اول سال جاری تعداد وقوع تصادفات جاده ای در سطح استان 32درصد کاهش یافته است.

28 درصد تلفات جاده ای مربوط به عابرین پیاده

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: 28 درصد تلفات جاده ای در کهگیلویه و بویراحمد مربوط به عابرین پیاده، 25 درصد موتورسواران و بقیه خودروها هستند.

وی عنوان کرد: همچنین 65 درصد از تلفات جاده ای در این استان در کیلومتر صفر تا پنج جاده های فرعی و اصلی استان به وقوع پیوسته است.

سلیمی تصریح کرد: اتمام پروژه های راهسازی و تعریض جاده ها باعث کاهش تصادفات جاده ای در محورهای ارتباطی این استان خواهد شد.

کهگیلویه و بویراحمد محروم از امکانات کنترل سرعت

وی همچنین بیان داشت: این استان از مدیریت سرعت، تجهیزات راهداری و الکترونیک کنترل ثابت برخوردار نیست.

سلیمی تهیه این تجهیزات را وظیفه حمل و نقل و پایانه ها عنوان کرد و گفت: 14 نقطه برای نصب این تجهیزات شناسایی شده است که در صورت تحقق، شاهد کاهش تخلفات و حوادث جاده ای در استان خواهیم بود.